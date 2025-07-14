Умерла ветеран челябинской журналистики Вишня, ставшая жертвой мошенников

15 июля 2025 в 09:28 Размер текста - 17 +

Многие жители региона по-доброму помнят журналистку Фото: Илья Московец © URA.RU Ветеран челябинской журналистики Людмила Вишня скончалась в результате стресса после того, как она и ее муж Юрий стали жертвами мошенников. Об этом на своей странице в соцсетях написала ее дочь Дарья. «Не стало моей мамы Людмилы Алексеевны Вишня. Потрясения последних месяцев привели к быстрому развитию тяжелой болезни. Мама угасла стремительно. Она отличалась большим жизнелюбием, оптимизмом, светлым отношением к людям и к жизни. Дом осиротел без мамы. И все мы осиротели. Помолитесь за новопреставленную рабу Божью Людмилу!» — сообщила Дарья Вишня. Юрий и Людмила Вишня лишились имущества и денег из-за мошенников. Людмила Вишня много лет проработала в «Вечернем Челябинске». Ее муж Юрий был основателем телеканала «Восточный экспресс». Дочь обманутых челябинцев узнала о том, что ее родители стали жертвами мошенников, спустя полгода, когда ей позвонила мама и сказала «Срочно приезжай». К этому моменту семья уже лишилась трех миллионов рублей личных накоплений и автомобиля, сделку по продаже дома заморозила служба безопасности банка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Соболезнования по случаю смерти Людмилы Вишня выразил губернатор Алексей Текслер. Он сообщил, что уход из жизни Людмилы Вишня отозвался скорбью в сердцах жителей Челябинской области. «Многие помнят ее яркие журналистские работы и активную общественную деятельность. Светлая память о Людмиле Алексеевне Вишня навсегда останется в сердцах всех, кто знал этого яркого, открытого всему новому человека, искренне преданного журналистской профессии и всегда любившего свою Родину», — говорится в соболезновании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран челябинской журналистики Людмила Вишня скончалась в результате стресса после того, как она и ее муж Юрий стали жертвами мошенников. Об этом на своей странице в соцсетях написала ее дочь Дарья. «Не стало моей мамы Людмилы Алексеевны Вишня. Потрясения последних месяцев привели к быстрому развитию тяжелой болезни. Мама угасла стремительно. Она отличалась большим жизнелюбием, оптимизмом, светлым отношением к людям и к жизни. Дом осиротел без мамы. И все мы осиротели. Помолитесь за новопреставленную рабу Божью Людмилу!» — сообщила Дарья Вишня. Юрий и Людмила Вишня лишились имущества и денег из-за мошенников. Людмила Вишня много лет проработала в «Вечернем Челябинске». Ее муж Юрий был основателем телеканала «Восточный экспресс». Дочь обманутых челябинцев узнала о том, что ее родители стали жертвами мошенников, спустя полгода, когда ей позвонила мама и сказала «Срочно приезжай». К этому моменту семья уже лишилась трех миллионов рублей личных накоплений и автомобиля, сделку по продаже дома заморозила служба безопасности банка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Соболезнования по случаю смерти Людмилы Вишня выразил губернатор Алексей Текслер. Он сообщил, что уход из жизни Людмилы Вишня отозвался скорбью в сердцах жителей Челябинской области. «Многие помнят ее яркие журналистские работы и активную общественную деятельность. Светлая память о Людмиле Алексеевне Вишня навсегда останется в сердцах всех, кто знал этого яркого, открытого всему новому человека, искренне преданного журналистской профессии и всегда любившего свою Родину», — говорится в соболезновании.