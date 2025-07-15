Из пермского министерства ЖКХ уволился заместитель

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Пермского края произошла очередная кадровая перестановка. Александр Березнин, занимавший должность заместителя министра и возглавлявший управление теплоэнергетики, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, покинул свой пост.
«Его имя более не значится на официальном сайте ведомства. Березнин занимал руководящую позицию менее года — с ноября 2024 года», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
URA.RU также обратилось в ведомство за комментарием. Ответ ожидается.
До перехода в краевое министерство Александр Березнин трудился в Пермском институте ФСИН России, где исполнял обязанности заместителя начальника по тылу, а также временно возглавлял это учебное заведение. Увольнение Березнина стало не первым случаем отставки среди заместителей министра в 2025 году.
Ранее свои должности оставили Андрей Летов, бывший заместитель министра, а также Антон Ильюшин, руководивший отделом электроснабжения. Оба специалиста продолжили карьеру в администрации города Перми, где также работает экс-министр ЖКХ Артем Балахнин.
В начале 2025 года управление коммунальной сферой было передано вице-премьеру Андрею Алякринскому. Андрей Кокорев, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства, перешел на должность советника губернатора. Руководителем министерства назначена Наталья Киселева, до этого работавшая во Фонде капитального ремонта.
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