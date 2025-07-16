В деле жены экс-вице-мэра Екатеринбурга всплыли 129 млн рублей

17 июля 2025 в 10:56 Размер текста - 17 +

Лариса Контеева, по слухам, заключила сделку со следствием Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики считают, что жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга Лариса Контеева нанесла владелице овощебазы №4 вред на сумму свыше 129 млн рублей. Уголовное дело скоро будут рассматривать по существу, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. По версии следствия, Контеева якобы помогла Виктору Контееву заполучить 51,28% доли овощебазы (рыночная стоимость — 77 млн рублей). «Также подсудимой предъявлено обвинение в осуществлении пособничества в вымогательстве, в результате которого от противоправных действий участников преступной группы потерпевшей причинен имущественный вред на общую сумму 129 073 500 рублей», — сказали в инстанции. Контеевой вменили две статьи УК РФ — пособничество во взятке и пособничество в вымогательстве. Сейчас Контеева находится под домашним арестом. Об этом стало известно в конце марта. Виктор Контеев вышел из колонии 19 июня. Последние 13 лет он отбывал наказание по тяжким статьям УК РФ (свою вину отрицает, считает дело сфабрикованным). Сейчас больше всего он хочет водиться с внуками и заниматься социальными проектами. Подробнее об этом, — в этом материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики считают, что жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга Лариса Контеева нанесла владелице овощебазы №4 вред на сумму свыше 129 млн рублей. Уголовное дело скоро будут рассматривать по существу, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. По версии следствия, Контеева якобы помогла Виктору Контееву заполучить 51,28% доли овощебазы (рыночная стоимость — 77 млн рублей). «Также подсудимой предъявлено обвинение в осуществлении пособничества в вымогательстве, в результате которого от противоправных действий участников преступной группы потерпевшей причинен имущественный вред на общую сумму 129 073 500 рублей», — сказали в инстанции. Контеевой вменили две статьи УК РФ — пособничество во взятке и пособничество в вымогательстве. Сейчас Контеева находится под домашним арестом. Об этом стало известно в конце марта. Виктор Контеев вышел из колонии 19 июня. Последние 13 лет он отбывал наказание по тяжким статьям УК РФ (свою вину отрицает, считает дело сфабрикованным). Сейчас больше всего он хочет водиться с внуками и заниматься социальными проектами. Подробнее об этом, — в этом материале.