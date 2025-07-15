15 июля 2025

Появилось видео задержания свердловчан-пособников украинских колл-центров

ФСБ выломала двери при задержании украинских пособников из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ обнаружила в съемных квартирах sim-боксы
ФСБ обнаружила в съемных квартирах sim-боксы Фото:

При задержании пособников украинских колл-центров в Свердловской области сотрудникам ФСБ и МВД России пришлось выламывать дверь. Кадры публикует telegram-канал «Вести».

Мошенники базировались на съемных квартирах. Во время обысков у них обнаружили более 25-ти телефонов, банковские карты и шесть пакетов с сим-картами. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Операция прошла в Свердловской и Ярославской областях. Всего было задержано шесть россиян, пятеро из них отправлены в СИЗО, еще один находится в колонии за совершение другого преступления.

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При задержании пособников украинских колл-центров в Свердловской области сотрудникам ФСБ и МВД России пришлось выламывать дверь. Кадры публикует telegram -канал «Вести». Мошенники базировались на съемных квартирах. Во время обысков у них обнаружили более 25-ти телефонов, банковские карты и шесть пакетов с сим-картами. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Операция прошла в Свердловской и Ярославской областях. Всего было задержано шесть россиян, пятеро из них отправлены в СИЗО, еще один находится в колонии за совершение другого преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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