Появилось видео задержания свердловчан-пособников украинских колл-центров

При задержании пособников украинских колл-центров в Свердловской области сотрудникам ФСБ и МВД России пришлось выламывать дверь. Кадры публикует telegram-канал «Вести».
Мошенники базировались на съемных квартирах. Во время обысков у них обнаружили более 25-ти телефонов, банковские карты и шесть пакетов с сим-картами. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Операция прошла в Свердловской и Ярославской областях. Всего было задержано шесть россиян, пятеро из них отправлены в СИЗО, еще один находится в колонии за совершение другого преступления.
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