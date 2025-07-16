ФСБ задержала пособников колл-центров Украины в Свердловской области

В Свердловской и Ярославской областях сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали шестерых пособников украинских колл-центров. Мошенники собирали деньги на нужды ВСУ, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Установлено, что деятельность указанных кол-центров координируется украинскими спецслужбами, а похищенные денежные средства расходуются на нужды Вооруженных сил Украины», — передает ТАСС сообщение ведомства. Вызовы из колл-центров делали с помощью GSM-шлюзов или sim-боксов.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, sim-боксы устанавливали в съемных квартирах. «Неизвестные звонили россиянам под видом представителей различных организаций и учреждений. Они убеждали их перевести деньги на якобы безопасные счета. Одна из пострадавших таким образом лишилась более 2,2 млн рублей», — следует из поста в telegram-канале Волк.
У мошенников обнаружили более 25-ти телефонов, банковские карты и шесть пакетов с сим-картами. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Пятерых уже отправили в СИЗО, шестой находится в колонии за совершение другого преступления.
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