В ХМАО продают установки для добычи нефти крупного банкротного холдинга

В ХМАО на торги выставили оборудование для бурения и добычи нефти, принадлежащее банкротной компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз». Она входила в одну из крупнейших нефтесервисных групп страны — IDS Group. Установки стоят от двух до 10 миллионов рублей за штуку, сообщил URA.RU организатор торгов.
«На торги выставлены девять насосных буровых установок и мобильный буровой комплекс компании-должника „Интеллект Дриллинг Сервисиз“. Стоимость лотов варьируется от 2,4 до 10,5 миллионов рублей», — сообщил представитель торговой площадки.
Техника предприятия-банкрота находится в Нефтеюганске и Нижневартовске. Источник рассказал, что оборудование активно использовали на нефтяных месторождениях. Некоторые установки изношены или нуждаются в замене деталей.
Ранее URA.RU писало, что компания «Интеллект Дриллинг Сервисиз» занималась строительством и реконструкцией нефтяных и газовых скважин, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе. После банкротства имущество предприятия пошло с молока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!