15 июля 2025

В ХМАО продают установки для добычи нефти крупного банкротного холдинга

Банкротный нефтяной холдинг распродает установки для бурения нефти в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный нефтесервисный холдинг распродает буровые установки в ХМАО из-за банкротства
Крупный нефтесервисный холдинг распродает буровые установки в ХМАО из-за банкротства Фото:

В ХМАО на торги выставили оборудование для бурения и добычи нефти, принадлежащее банкротной компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз». Она входила в одну из крупнейших нефтесервисных групп страны — IDS Group. Установки стоят от двух до 10 миллионов рублей за штуку, сообщил URA.RU организатор торгов.

«На торги выставлены девять насосных буровых установок и мобильный буровой комплекс компании-должника „Интеллект Дриллинг Сервисиз“. Стоимость лотов варьируется от 2,4 до 10,5 миллионов рублей», — сообщил представитель торговой площадки.

Техника предприятия-банкрота находится в Нефтеюганске и Нижневартовске. Источник рассказал, что оборудование активно использовали на нефтяных месторождениях. Некоторые установки изношены или нуждаются в замене деталей.

Ранее URA.RU писало, что компания «Интеллект Дриллинг Сервисиз» занималась строительством и реконструкцией нефтяных и газовых скважин, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе. После банкротства имущество предприятия пошло с молока.

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В ХМАО на торги выставили оборудование для бурения и добычи нефти, принадлежащее банкротной компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз». Она входила в одну из крупнейших нефтесервисных групп страны — IDS Group. Установки стоят от двух до 10 миллионов рублей за штуку, сообщил URA.RU организатор торгов. «На торги выставлены девять насосных буровых установок и мобильный буровой комплекс компании-должника „Интеллект Дриллинг Сервисиз“. Стоимость лотов варьируется от 2,4 до 10,5 миллионов рублей», — сообщил представитель торговой площадки. Техника предприятия-банкрота находится в Нефтеюганске и Нижневартовске. Источник рассказал, что оборудование активно использовали на нефтяных месторождениях. Некоторые установки изношены или нуждаются в замене деталей. Ранее URA.RU писало, что компания «Интеллект Дриллинг Сервисиз» занималась строительством и реконструкцией нефтяных и газовых скважин, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе. После банкротства имущество предприятия пошло с молока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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