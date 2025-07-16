Сегодня, 16 июля, в Москве, в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1, прошла церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом, известным по сериалу «Каменская». Мороз скончался в возрасте 68 лет в ночь на 14 июля после продолжительной болезни — у него был диагностирован рак поджелудочной железы. Похоронить его планируется на Ваганьковском кладбище рядом с первой супругой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году в результате несчастного случая. В ту трагическую ночь Левтова спасла свою дочь Дарью Мороз, которой тогда было 16 лет.
После смерти жены Дарья познакомила отца с актрисой Викторией Исаковой. Вскоре Мороз и Исакова поженились и прожили вместе более двадцати лет. В браке у пары родилась дочь Маруся, но она умерла, когда ей было три месяца. В последние годы Юрий Мороз продолжал активно работать. В 2021 году он снял третий сезон сериала «Содержанки» с участием дочери Дарьи Мороз и экранизацию романа «Угрюм-река», вызвавшую широкий общественный резонанс. Последним проектом режиссера стал сериал «Деревенская драма» о жизни в советской деревне. Незадолго до смерти режиссеру был назначен паллиативный статус.
На церемонию прощания пришли многочисленные коллеги, друзья и близкие Мороза, среди которых были его дочь Дарья Мороз, супруга Виктория Исакова, актеры Павел Деревянко, Анатолий Кот, музыкант Гарик Сукачев и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой. Свои соболезнования выразили Союз кинематографистов России, кинокомпания «Марс Медиа», Первый канал и другие организации. Подробнее о том, как прошла церемония прощания с Юрием Морозом — в фоторепортаже URA.RU.
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