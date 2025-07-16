Главу Североуральска официально сняли с должности после критики губернатора

16 июля 2025 в 15:06 Размер текста - 17 +

Светлана Миронова была главой Североуральска с 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU Главу Североуральска Светлану Миронову, которую отчитал врио губернатора Денис Паслер, официально сняли с поста. Днем 16 июля ее заявление об увольнении рассмотрели депутаты думы. «Против [отставки Мироновой] проголосовали трое депутатов», — поделился собеседник URA.RU. Как ранее сообщало агентство, на большом совещании с главами свердловских городов днем 15 июля Паслер долго отчитывал Миронову за ситуацию с водоснабжением из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Проблема решаемая, отмечал он, но Миронова ее устранить не смогла, помощи у области не просила. Паслер поручил оперативно почистить станцию, ее снова запустили в работу. После этого Миронова написала заявление об отставке. Североуральск — родной город Паслера, поэтому к нему у него особое отношение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу Североуральска Светлану Миронову, которую отчитал врио губернатора Денис Паслер, официально сняли с поста. Днем 16 июля ее заявление об увольнении рассмотрели депутаты думы. «Против [отставки Мироновой] проголосовали трое депутатов», — поделился собеседник URA.RU. Как ранее сообщало агентство, на большом совещании с главами свердловских городов днем 15 июля Паслер долго отчитывал Миронову за ситуацию с водоснабжением из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Проблема решаемая, отмечал он, но Миронова ее устранить не смогла, помощи у области не просила. Паслер поручил оперативно почистить станцию, ее снова запустили в работу. После этого Миронова написала заявление об отставке. Североуральск — родной город Паслера, поэтому к нему у него особое отношение.