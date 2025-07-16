Главу Североуральска официально сняли с должности после критики губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Североуральск. Свердловская область , миронова светлана
Светлана Миронова была главой Североуральска с 2022 года Фото:

Главу Североуральска Светлану Миронову, которую отчитал врио губернатора Денис Паслер, официально сняли с поста. Днем 16 июля ее заявление об увольнении рассмотрели депутаты думы.

«Против [отставки Мироновой] проголосовали трое депутатов», — поделился собеседник URA.RU. Как ранее сообщало агентство, на большом совещании с главами свердловских городов днем 15 июля Паслер долго отчитывал Миронову за ситуацию с водоснабжением из-за остановки насосно-фильтровальной станции.

Проблема решаемая, отмечал он, но Миронова ее устранить не смогла, помощи у области не просила. Паслер поручил оперативно почистить станцию, ее снова запустили в работу. После этого Миронова написала заявление об отставке. Североуральск — родной город Паслера, поэтому к нему у него особое отношение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главу Североуральска Светлану Миронову, которую отчитал врио губернатора Денис Паслер, официально сняли с поста. Днем 16 июля ее заявление об увольнении рассмотрели депутаты думы. «Против [отставки Мироновой] проголосовали трое депутатов», — поделился собеседник URA.RU. Как ранее сообщало агентство, на большом совещании с главами свердловских городов днем 15 июля Паслер долго отчитывал Миронову за ситуацию с водоснабжением из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Проблема решаемая, отмечал он, но Миронова ее устранить не смогла, помощи у области не просила. Паслер поручил оперативно почистить станцию, ее снова запустили в работу. После этого Миронова написала заявление об отставке. Североуральск — родной город Паслера, поэтому к нему у него особое отношение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...