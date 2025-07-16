Дожди и солнце: синоптик рассказал о погоде в Москве и Петербурге в выходные

Погода 19 и 20 июля в Москве и Санкт-Петербурге будет отличаться. После невыносимой жары на москвичей прольются дожди, а в северной столице ожидает теплая и комфортная погода. Подробнее о погоде в ближайшие выходные URA.RU рассказал синоптик Александр Шувалов.
Погода в Москве 19 и 20 июля
В Москве погода в ближайшие выходные ожидается неустойчивая. По словам синоптика Александра Шувалова, 19 и 20 июля ожидаются осадки с восточным ветром до 4 м/с.
«На днях к Москве и Подмосковью подойдет очередная зона с юго-запада и в субботу регион накроет дождями. В этот день ожидают наиболее интенсивные осадки, и температура немного понизится до +21 – 23 градусов», — сообщил эксперт. В ночь с 19 на 20 июля дождь прекратится температура останется на том же уровне. Ветер сменится на юго-восточный до 5 м/с.
Погода в Петербурге 19 и 20 июля
В Санкт-Петербурге 19 и 20 июля, по словам синоптика, ожидает теплая и комфортная погода без осадков. «Петербург макушку лета встретит замечательной погодой. В субботу и воскресенье ни капли дождя и температура воздуха прогреется до +25 градусов», — сообщил Александр Шувалов.
Ветер будет восточным со скоростью 3-4 м/с, местами возможно появление облачности. Ночью также не ожидается осадков и кардинального изменения температуры.
Что ожидает москвичей и петербуржцев 17 и 18 июля
По словам Александра Шувалова, 17 и 18 июля в Москве и Подмосковье ожидаются теплые дни с температурой +26-28 градусов и без осадков. «Температура в четверг и пятницу будет комфортная. Москва немного просохнет», — заявил синоптик.
В Санкт-Петербурге в четверг, 17 июля, будет теплая и временами облачная погода. Температура воздуха днем прогреется до +24 градусов, а ночью упадет до +18. Ветер подует северо-западный со скоростью 4 м/с. В пятницу, 18 июля, ожидается такая же погода, но небо будет ясным, сообщил эксперт.
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