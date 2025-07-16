«Метеор» из Нижнего Новгорода в Пермь вызвал ажиотаж среди туристов

Информация о запуске скоростного судна «Метеор» из Нижнего Новгорода в Пермь вызвала большой интерес. Только за первую неделю июля пермяки в 100 раз чаще заходили на сайт судоходной компании, чем за такой же период прошлого года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «МегаФона».
«После информации о подготовке нового маршрута речных перевозок от Нижнего Новгорода до Перми объем передачи данных на сайт судоходной компании существенно вырос. За первую неделю июля пермские пользователи сгенерировали в 100 раз больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в сообщении.
Также в 2025 году вырос интерес к Перми и у жителей Нижнего Новгорода. Нижегородцы стали чаще посещать столицу Прикамья. Кроме этого, частыми гостями в Пермском крае в июне 2025 года стали жители Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Свердловской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Первый «Метеор» отправился из Нижнего Новгорода в Пермь 16 июля 2025 года. Благодаря этому города-миллионники, которые разделяют 1,2 тысячи километров, станут ближе, а турпоток может увеличиться, считают аналитики. Новый маршрут также проходит через Казань и Чайковский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!