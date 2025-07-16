Челябинские полицейские помогли курганцам добраться до роддома. Видео

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Инспекторы доставили беременную в перинатальный центр
Инспекторы доставили беременную в перинатальный центр Фото:

Инспекторы ДПС в Челябинской области помогли супружеской паре курганцев добраться до роддома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала они сопровождали супругов по дороге, а после пересадили роженицу в служебный автомобиль и довезли до перинатального центра.

«Водитель автомобиля обратился к инспекторам ДПС с просьбой о помощи. Оказалось, что водитель и пассажир автомобиля, беременная девушка, жители Курганской области. В дороге у девушки начались схватки и ее нужно было срочно доставить в медицинское учреждение. Лейтенанты полиции Артур Хасаншин и Илья Карнаух не остались в стороне и поехали сопровождать будущих родителей в больницу», — сообщил URA.RU в пресс-службе областного главка.

На въезде в Челябинск инспекторы, приняв во внимание самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, решили пересадить женщину в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, полицейские добрались до  областного перинатального центра.

«Именно благодаря Артуру и Илье все закончилось хорошо. Выражаем огромную благодарность Вам ребята. Побольше бы таких сотрудников, удачи Вам в службе и как можно меньше ЧС в Ваши дежурства», — написал новоиспеченный отец на следующий день.

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Инспекторы ДПС в Челябинской области помогли супружеской паре курганцев добраться до роддома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала они сопровождали супругов по дороге, а после пересадили роженицу в служебный автомобиль и довезли до перинатального центра. «Водитель автомобиля обратился к инспекторам ДПС с просьбой о помощи. Оказалось, что водитель и пассажир автомобиля, беременная девушка, жители Курганской области. В дороге у девушки начались схватки и ее нужно было срочно доставить в медицинское учреждение. Лейтенанты полиции Артур Хасаншин и Илья Карнаух не остались в стороне и поехали сопровождать будущих родителей в больницу», — сообщил URA.RU в пресс-службе областного главка. На въезде в Челябинск инспекторы, приняв во внимание самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, решили пересадить женщину в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, полицейские добрались до  областного перинатального центра. «Именно благодаря Артуру и Илье все закончилось хорошо. Выражаем огромную благодарность Вам ребята. Побольше бы таких сотрудников, удачи Вам в службе и как можно меньше ЧС в Ваши дежурства», — написал новоиспеченный отец на следующий день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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