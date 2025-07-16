Инспекторы ДПС в Челябинской области помогли супружеской паре курганцев добраться до роддома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала они сопровождали супругов по дороге, а после пересадили роженицу в служебный автомобиль и довезли до перинатального центра.
«Водитель автомобиля обратился к инспекторам ДПС с просьбой о помощи. Оказалось, что водитель и пассажир автомобиля, беременная девушка, жители Курганской области. В дороге у девушки начались схватки и ее нужно было срочно доставить в медицинское учреждение. Лейтенанты полиции Артур Хасаншин и Илья Карнаух не остались в стороне и поехали сопровождать будущих родителей в больницу», — сообщил URA.RU в пресс-службе областного главка.
На въезде в Челябинск инспекторы, приняв во внимание самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, решили пересадить женщину в служебный автомобиль. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, полицейские добрались до областного перинатального центра.
«Именно благодаря Артуру и Илье все закончилось хорошо. Выражаем огромную благодарность Вам ребята. Побольше бы таких сотрудников, удачи Вам в службе и как можно меньше ЧС в Ваши дежурства», — написал новоиспеченный отец на следующий день.
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