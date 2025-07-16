Рестораны Subway в России будут называться иначе

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Subway в России сменит название на «Саббой»
Subway в России сменит название на «Саббой» Фото:

Российские рестораны Subway сменят название на «Саббой», следует из заявки, поданной в Роспатент. Причиной переименования стало истечение прав на использование бренда Subway в России в 2025 году.

По данным Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака «Саббой» была подана 1 июля 2025 года. Новый бренд будет использоваться для заведений общественного питания, ранее работавших под вывеской Subway.

Все 446 ресторанов в России, управляемых независимыми франчайзи, продолжат работу под новым названием. Уточняется, что меню и стандарты обслуживания останутся прежними.

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Российские рестораны Subway сменят название на «Саббой», следует из заявки, поданной в Роспатент. Причиной переименования стало истечение прав на использование бренда Subway в России в 2025 году. По данным Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака «Саббой» была подана 1 июля 2025 года. Новый бренд будет использоваться для заведений общественного питания, ранее работавших под вывеской Subway. Все 446 ресторанов в России, управляемых независимыми франчайзи, продолжат работу под новым названием. Уточняется, что меню и стандарты обслуживания останутся прежними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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