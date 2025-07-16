Российские рестораны Subway сменят название на «Саббой», следует из заявки, поданной в Роспатент. Причиной переименования стало истечение прав на использование бренда Subway в России в 2025 году.
По данным Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака «Саббой» была подана 1 июля 2025 года. Новый бренд будет использоваться для заведений общественного питания, ранее работавших под вывеской Subway.
Все 446 ресторанов в России, управляемых независимыми франчайзи, продолжат работу под новым названием. Уточняется, что меню и стандарты обслуживания останутся прежними.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.