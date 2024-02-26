Свердловский участок «путинского автобана» построили на 40%

Готовность участка М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит в Свердловской области завершена на 40%. Открытие движения по всей трассе планируется в конце 2024 года. Об этом сообщает госкомпания «Автодор».
«Две развязки, 5 мостов и 7 путепроводов планируется возвести в рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит в Свердловской области. Этот участок протяженностью 43 км войдет в состав продолжения скоростной трассы М-12 „Восток“ до Екатеринбурга. Его готовность на сегодняшний день составляет уже более 40%», — говорится в посте официального telegram-канала компании.
Работы на Пермском тракте ведутся с 2019 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году, после того, как президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита. 16 октября Путин торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург.
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