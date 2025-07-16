Появились свежие кадры нового зоопарка на Нагорном. Фото

Новый зоопарк в Перми готовится к открытию летом 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Животные переезжают из старого зоопарка на новую территорию
Животные переезжают из старого зоопарка на новую территорию Фото:

Новый зоопарк в микрорайоне Нагорный готовится принять первых посетителей летом 2025 года. Свежие фотографии с территории опубликовали в telegram-канале «КОМПРОС».

«Просторные вольеры, забавные трициклы для кормов, зеленые зоны, детские площадки и первые обитатели. Новый Пермский зоопарк почти готов открыть двери для посетителей этим летом. Часть животных уже обживаются на новой местности, другим — предстоит длительный период адаптации. По фото видно, что новая территория — не просто зоопарк, а огромное пространство для семейного отдыха», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский зоопарк завершил свою работу на старой площадке по улице Монастырской 13 июля. Он находился в центре города более 90 лет. Попрощаться с ним пришли толпы горожан и гостей краевой столицы. 

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Новый зоопарк в микрорайоне Нагорный готовится принять первых посетителей летом 2025 года. Свежие фотографии с территории опубликовали в telegram-канале «КОМПРОС». «Просторные вольеры, забавные трициклы для кормов, зеленые зоны, детские площадки и первые обитатели. Новый Пермский зоопарк почти готов открыть двери для посетителей этим летом. Часть животных уже обживаются на новой местности, другим — предстоит длительный период адаптации. По фото видно, что новая территория — не просто зоопарк, а огромное пространство для семейного отдыха», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский зоопарк завершил свою работу на старой площадке по улице Монастырской 13 июля. Он находился в центре города более 90 лет. Попрощаться с ним пришли толпы горожан и гостей краевой столицы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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