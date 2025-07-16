Новый зоопарк в микрорайоне Нагорный готовится принять первых посетителей летом 2025 года. Свежие фотографии с территории опубликовали в telegram-канале «КОМПРОС».
«Просторные вольеры, забавные трициклы для кормов, зеленые зоны, детские площадки и первые обитатели. Новый Пермский зоопарк почти готов открыть двери для посетителей этим летом. Часть животных уже обживаются на новой местности, другим — предстоит длительный период адаптации. По фото видно, что новая территория — не просто зоопарк, а огромное пространство для семейного отдыха», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский зоопарк завершил свою работу на старой площадке по улице Монастырской 13 июля. Он находился в центре города более 90 лет. Попрощаться с ним пришли толпы горожан и гостей краевой столицы.
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