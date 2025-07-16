Подростки из ХМАО позируют на дорожных знаках, имитируя распятие. Видео

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В Нижневартовске подростки используют дорожные знаки как распятие
В Нижневартовске подростки используют дорожные знаки как распятие Фото:

В Югре подростки забираются на дорожные знаки, изображая на них распятого человека. В региональных соцсетях распространилось несколько подобных видеозаписей.

В Нижневартовске, например, девушки сняли такой ролик на улице Героев Самотлора. На кадрах слышна песня Канье Уэста с откровенным содержанием. По словам очевидцев, эта тенденция дошла до России после одного из концертов американского исполнителя.

Между тем, такие действия могут повлечь не только общественное осуждение, но и юридическую ответственность. «Если дорожный знак, ограждение или остановку повреждает при ДТП транспорт, мы обращаемся в страховую компанию и взыскиваем ущерб. В нашей практике пока не было случаев, когда фиксировались повреждения знаков человеком, поэтому по этим вопросам в правоохранительные органы мы не обращались. Но если будет установлен состав правонарушения, разумеется, примем меры», — пояснил URA.RU муниципального учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Геннадий Котляров.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьница вместе с сообщником вымогала с парня полмиллиона рублей. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

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В Югре подростки забираются на дорожные знаки, изображая на них распятого человека. В региональных соцсетях распространилось несколько подобных видеозаписей. В Нижневартовске, например, девушки сняли такой ролик на улице Героев Самотлора. На кадрах слышна песня Канье Уэста с откровенным содержанием. По словам очевидцев, эта тенденция дошла до России после одного из концертов американского исполнителя. Между тем, такие действия могут повлечь не только общественное осуждение, но и юридическую ответственность. «Если дорожный знак, ограждение или остановку повреждает при ДТП транспорт, мы обращаемся в страховую компанию и взыскиваем ущерб. В нашей практике пока не было случаев, когда фиксировались повреждения знаков человеком, поэтому по этим вопросам в правоохранительные органы мы не обращались. Но если будет установлен состав правонарушения, разумеется, примем меры», — пояснил URA.RU муниципального учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Геннадий Котляров. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьница вместе с сообщником вымогала с парня полмиллиона рублей. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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