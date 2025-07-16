В Югре подростки забираются на дорожные знаки, изображая на них распятого человека. В региональных соцсетях распространилось несколько подобных видеозаписей.
В Нижневартовске, например, девушки сняли такой ролик на улице Героев Самотлора. На кадрах слышна песня Канье Уэста с откровенным содержанием. По словам очевидцев, эта тенденция дошла до России после одного из концертов американского исполнителя.
Между тем, такие действия могут повлечь не только общественное осуждение, но и юридическую ответственность. «Если дорожный знак, ограждение или остановку повреждает при ДТП транспорт, мы обращаемся в страховую компанию и взыскиваем ущерб. В нашей практике пока не было случаев, когда фиксировались повреждения знаков человеком, поэтому по этим вопросам в правоохранительные органы мы не обращались. Но если будет установлен состав правонарушения, разумеется, примем меры», — пояснил URA.RU муниципального учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Геннадий Котляров.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьница вместе с сообщником вымогала с парня полмиллиона рублей. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
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