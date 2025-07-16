Экс-главу администрации Кирова арестовали за взятку

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу бывшего генерального директора предприятия «Ярдормост» и экс-главу администрации Кирова Дмитрия Драного, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
«Кировский районный суд г. Ярославля 16 июля 2025 года избрал в отношении Дмитрия Драного <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 14 сентября 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит ТАСС.
Сообщается, что ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Драный, ранее занимавший должность сити-менеджера города Кирова, получил взятку за содействие в заключении контрактов, при этом точная сумма не раскрывается. Кроме того, уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, передававших взятки.
Акционерное общество «Ярдормост», находящееся в собственности правительства Ярославской области, осуществляет деятельность по строительству, ремонту и обслуживанию автомобильных дорог и мостовых сооружений, в том числе в рамках исполнения государственных контрактов. Руководителем данного предприятия с апреля 2023 года являлся Драный. До назначения в Ярославль он занимал должность заместителя главы города Кирова, а в период с 2012 по 2014 годы возглавлял администрацию этого города в качестве сити-менеджера.
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