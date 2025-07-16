Мэр из ХМАО заявился на выборы вместе с главным конкурентом от КПРФ

На выборы главы города Советский заявились действующий градоначальник Александр Кулагин и первый секретарь КПРФ Советского района Артем Аминов. Эта информация опубликована на официальном ресурсе Центральной избирательной комиссии.
«Александр Кулагин выдвинут партией „Единая Россия“, а Артем Аминов баллотируется от КПРФ», — следует из документов.
Традиционно муниципалитет считается одними из наиболее оппозиционных в ХМАО из-за активности партии КПРФ. Также в прошлом Советский возглавлял действующий лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев.
Ранее URA.RU писало, что Кулагин объявил о намерении переизбираться на посту. Он является фаворитом окружных властей предстоящей избирательной кампании.
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