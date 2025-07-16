Мэр из ХМАО заявился на выборы вместе с главным конкурентом от КПРФ

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Действующий мэр и кандидат от КПРФ баллотируются на пост главы Советского
Действующий мэр и кандидат от КПРФ баллотируются на пост главы Советского Фото:

На выборы главы города Советский заявились действующий градоначальник Александр Кулагин и первый секретарь КПРФ Советского района Артем Аминов. Эта информация опубликована на официальном ресурсе Центральной избирательной комиссии.

«Александр Кулагин выдвинут партией „Единая Россия“, а Артем Аминов баллотируется от КПРФ», — следует из документов.

Традиционно муниципалитет считается одними из наиболее оппозиционных в ХМАО из-за активности партии КПРФ. Также в прошлом Советский возглавлял действующий лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев.

Ранее URA.RU писало, что Кулагин объявил о намерении переизбираться на посту. Он является фаворитом окружных властей предстоящей избирательной кампании.

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На выборы главы города Советский заявились действующий градоначальник Александр Кулагин и первый секретарь КПРФ Советского района Артем Аминов. Эта информация опубликована на официальном ресурсе Центральной избирательной комиссии. «Александр Кулагин выдвинут партией „Единая Россия“, а Артем Аминов баллотируется от КПРФ», — следует из документов. Традиционно муниципалитет считается одними из наиболее оппозиционных в ХМАО из-за активности партии КПРФ. Также в прошлом Советский возглавлял действующий лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев. Ранее URA.RU писало, что Кулагин объявил о намерении переизбираться на посту. Он является фаворитом окружных властей предстоящей избирательной кампании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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