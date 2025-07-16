Аналитики Центробанка понизили прогноз по ключевой ставке

Эксперты, с которыми поговорил Центробанк, пересмотрели свои прогнозы на ближайшие годы. В 2025 году, по их мнению, ключевая ставка в среднем составит 19,3% — раньше ожидали 20%. В 2026 году — 13,8% вместо прежних 14,2%. В 2027 году прогноз чуть подрос — до 10,2%, а в 2028-м ставка, по ожиданиям, опустится до 8,5%.
Прогноз по росту экономики тоже немного скорректировали. В 2025 году ВВП, по оценкам аналитиков, вырастет на 1,4% (ранее говорили о 1,5%). В 2026 и 2027 годах рост составит 1,6% и 1,8% соответственно. В 2028 году — 1,9%.
Ожидания по инфляции снизились: в 2025 году её прогнозируют на уровне 6,8% вместо 7,1%. Но для 2026 и 2027 годов ожидания стали выше — 4,7% и 4,3% соответственно. В 2028 году инфляцию ждут на уровне 4%. Курс доллара, по прогнозу, в 2025 году составит в среднем 87,3 рубля (против прежних 91,5). В следующие годы он тоже будет расти, но плавно: 97,5 — в 2026 году, 101,5 — в 2027, и 105 рублей за доллар — в 2028-м.
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