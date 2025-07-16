Президент России Владимир Путин после осмотра Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) пришел пообщаться с работниками предприятия. Первым делом он выразил им свое восхищение масштабами комбината, передает корреспондент URA.RU.
Президент поздоровался с сотрудниками. Те хором ответили главе государства. Подойдя поближе, Путин развел руки в стороны, говоря о больших масштабах комбината и поздравляя рабочих с наступающим Днем металлурга.
О масштабах ММК говорит о то, что по территории Путин был вынужден передвигаться в кортеже. По другому оперативно обойти предприятие не получится.
Рабочие рассказали главе государства о главных достижениях комбината. По их словам, комбинат как объект промтуризма посетило почти 70 тысяч человек. Главными проектами группы ММК стали строительство горнолыжного курорта в Абзаково, хоккейная команда «Металлург», трижды выигравшая Кубок Гагарина. Они поблагодарили президента за оказанное доверие и внимание.
После у главы государства запланирована встреча с губернатором области Алексеем Текслером. Поздним вечером Путин прибудет в парк «Притяжение».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!