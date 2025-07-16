Президент России общается с рабочими ММК. Видео

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Владимир Путин встретился с коллективом ММК
Владимир Путин встретился с коллективом ММК Фото:

Президент России Владимир Путин после осмотра Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) пришел пообщаться с работниками предприятия. Первым делом он выразил им свое восхищение масштабами комбината, передает корреспондент URA.RU.

Президент поздоровался с сотрудниками. Те хором ответили главе государства. Подойдя поближе, Путин развел руки в стороны, говоря о больших масштабах комбината и поздравляя рабочих с наступающим Днем металлурга. 

О масштабах ММК говорит о то, что по территории Путин был вынужден передвигаться в кортеже. По другому оперативно обойти предприятие не получится.

Рабочие рассказали главе государства о главных достижениях комбината. По их словам, комбинат как объект промтуризма посетило почти 70 тысяч человек. Главными проектами группы ММК стали строительство горнолыжного курорта в Абзаково, хоккейная команда «Металлург», трижды выигравшая Кубок Гагарина. Они поблагодарили президента за оказанное доверие и внимание.

После у главы государства запланирована встреча с губернатором области Алексеем Текслером. Поздним вечером Путин прибудет в парк «Притяжение».

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Президент России Владимир Путин после осмотра Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) пришел пообщаться с работниками предприятия. Первым делом он выразил им свое восхищение масштабами комбината, передает корреспондент URA.RU. Президент поздоровался с сотрудниками. Те хором ответили главе государства. Подойдя поближе, Путин развел руки в стороны, говоря о больших масштабах комбината и поздравляя рабочих с наступающим Днем металлурга.  О масштабах ММК говорит о то, что по территории Путин был вынужден передвигаться в кортеже. По другому оперативно обойти предприятие не получится. Рабочие рассказали главе государства о главных достижениях комбината. По их словам, комбинат как объект промтуризма посетило почти 70 тысяч человек. Главными проектами группы ММК стали строительство горнолыжного курорта в Абзаково, хоккейная команда «Металлург», трижды выигравшая Кубок Гагарина. Они поблагодарили президента за оказанное доверие и внимание. После у главы государства запланирована встреча с губернатором области Алексеем Текслером. Поздним вечером Путин прибудет в парк «Притяжение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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