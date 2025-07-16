Путин пообещал магнитогорцам новый аэропорт

Президент Владимир Путин на встрече с рабочими Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) сообщил, что аэропорт в городе претерпит коренное обновление. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.
«Все запланированные мероприятия, необходимые для строительства аэропорта города Магнитогорска, будут выполнены, на них заложено в бюджете 2,6 млрд рублей. Вопрос в организации. Я этим вопросом позанимаюсь, думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 2026 года», — сказал он.
По словам Путина, аэропорт мог появиться раньше, однако не выполнил своих обязательств подрядчик. В будущем в аэропорту построят новый терминал и отремонтируют взлетно-посадочную полосу.
Путин ответил и на другие вопросы рабочих. В частности, он рассказал о перспективе развития металлургической отрасли, об олимпийских перспективах спортивного самбо и о льготах для молодых семей с детьми.
Путин прилетел в Магнитогорск 16 июля. На ММК президент ознакомился с работой крупнейшего инвестпроекта десятилетия — новой коксовой батареи и запустил крупное машиностроительное производство группы ММК. После у главы государства запланирована встреча с губернатором области Алексеем Текслером. Поздним вечером Путин прибудет в парк «Притяжение».
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