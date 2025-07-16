Инфляция в России почти остановилась

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Инфляция в России за период с 8 по 14 июля 2025 года составила 0,02%
Инфляция в России за период с 8 по 14 июля 2025 года составила 0,02% Фото:

Цены в России за неделю с 8 по 14 июля практически не изменились — инфляция составила всего 0,02%, сообщает Росстат. Для сравнения: неделей ранее рост цен был куда заметнее — 0,79%.

ТАСС, ознакомившись с данными Росстата, сообщает, что с начала июля потребительские цены в РФ выросли на 0,81%, с начала года — на 4,61%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 14 июля 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 9,4%.

Неделей ранее, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России составляла 9,45%, а рост цен за первую неделю июля был обусловлен повышением тарифов ЖКХ. В июне эксперты отмечали подорожание отдельных продуктов, однако власти заявляли о мерах по сдерживанию инфляции и прогнозировали ее снижение до 7% к концу года.

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Цены в России за неделю с 8 по 14 июля практически не изменились — инфляция составила всего 0,02%, сообщает Росстат. Для сравнения: неделей ранее рост цен был куда заметнее — 0,79%. ТАСС, ознакомившись с данными Росстата, сообщает, что с начала июля потребительские цены в РФ выросли на 0,81%, с начала года — на 4,61%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 14 июля 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 9,4%. Неделей ранее, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России составляла 9,45%, а рост цен за первую неделю июля был обусловлен повышением тарифов ЖКХ. В июне эксперты отмечали подорожание отдельных продуктов, однако власти заявляли о мерах по сдерживанию инфляции и прогнозировали ее снижение до 7% к концу года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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