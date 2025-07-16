Директор департамента ЖКК ХМАО Каров подвергся PR-атаке

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Матвей Каров подвергся пиар-атаке. В telegram-каналах распространяется информация, что он якобы стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве.
В сети опубликован документ, в котором утверждается, что чиновник якобы оформил командировку в Москву для участия в форуме БРИКС летом 2024 года и получил суточные и денежную компенсацию за покупку авиабилетов. При этом в тексте говорится, что «фактически он находился в Нижнем Новгороде по личным делам, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере около 43 тысяч рублей».
Сам Каров в разговоре с URA.RU заявил, что эта информация не соответствует действительности. «Я на данном мероприятии присутствовал, чему есть свидетели и официальное подтверждение от организаторов. О якобы возбуждении против меня уголовного дела узнал из telegram-каналов. Это ложь. За распространение недостоверных сведений собираюсь подавать иск о клевете», — прокомментировал чиновник.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Комментарий ведомства ожидается.
Ранее анонимные telegram-каналы распространили публикации об отставке главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина. В мэрии информацию назвали фейком.
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