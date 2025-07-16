16 июля 2025

После череды дождей Москва увидит солнце только на следующей неделе

Синоптик Варакин: дожди в Москве закончатся 21 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве дожди прекратятся в понедельник, 21 июля
В Москве дожди прекратятся в понедельник, 21 июля Фото:

 В Москве дожди прекратятся только в понедельник, 21 июля, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, осадки в оставшиеся дни недели станут менее интенсивными.

Прогноз синоптика прозвучал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».  В пятницу и воскресенье дожди будут минимальными, а ливни и грозы сохранятся, но приобретут локальный характер — в некоторых районах количество осадков может превысить норму, тогда как в других выпадет всего 25-30 процентов от обычного. Температура воздуха в ближайшие дни останется выше климатической нормы июля на 2-3 градуса, делая погоду теплой несмотря на дожди.

Вчера, 15 июля, на Москву обрушился тропический ливень. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Видео публикуют очевидцы. На кадрах, собранных агентством в отдельном материале, можно заметить потоки дождя, которые обрушиваются на отдельные московские районы. В частности — на ВДНХ и Отрадное.

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 В Москве дожди прекратятся только в понедельник, 21 июля, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, осадки в оставшиеся дни недели станут менее интенсивными. Прогноз синоптика прозвучал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».  В пятницу и воскресенье дожди будут минимальными, а ливни и грозы сохранятся, но приобретут локальный характер — в некоторых районах количество осадков может превысить норму, тогда как в других выпадет всего 25-30 процентов от обычного. Температура воздуха в ближайшие дни останется выше климатической нормы июля на 2-3 градуса, делая погоду теплой несмотря на дожди. Вчера, 15 июля, на Москву обрушился тропический ливень. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Видео публикуют очевидцы. На кадрах, собранных агентством в отдельном материале, можно заметить потоки дождя, которые обрушиваются на отдельные московские районы. В частности — на ВДНХ и Отрадное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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