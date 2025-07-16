16 июля 2025

Россияне пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбой возник в работе сети
Сбой возник в работе сети Фото:

Пользователи домашнего интернета от провайдера «Ростелеком» пожаловались на технический сбой. Об этом говорят данные сервиса Downdetector.

«Жители Москвы, Московской области, Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе интернета от компании „Ростелеком“. Перебои происходили 16 июля в течение дня и вечером», — передает РБК со ссылкой на сервис.

Уточняется, что представители «Ростелекома» опровергли информацию о сбое. Они сообщили, что сеть провайдера работает штатно.

Ранее сообщалось, что в России планируется сократить количество массовых отключений мобильного интернета и ввести их четкое регулирование. Соответствующие меры уже обсуждаются между Министерством цифрового развития и участниками отрасли.

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Пользователи домашнего интернета от провайдера «Ростелеком» пожаловались на технический сбой. Об этом говорят данные сервиса Downdetector. «Жители Москвы, Московской области, Тверской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе интернета от компании „Ростелеком“. Перебои происходили 16 июля в течение дня и вечером», — передает РБК со ссылкой на сервис. Уточняется, что представители «Ростелекома» опровергли информацию о сбое. Они сообщили, что сеть провайдера работает штатно. Ранее сообщалось, что в России планируется сократить количество массовых отключений мобильного интернета и ввести их четкое регулирование. Соответствующие меры уже обсуждаются между Министерством цифрового развития и участниками отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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