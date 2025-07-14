Россиян успокоили по поводу массовых отключений интернета: какие изменения скоро произойдут

В России планируется сократить количество массовых отключений мобильного интернета и ввести их четкое регулирование. Как сообщили высокопоставленные представители телекоммуникационного рынка, соответствующие меры уже обсуждаются между Министерством цифрового развития и участниками отрасли. Массовое ограничение доступа к интернету используется в качестве одного из методов противодействия беспилотным летательным аппаратам. Вместе с тем эксперты отмечают, что подобные отключения зачастую происходят бессистемно, что вызывает вопросы относительно обоснованности и эффективности подобных требований.
В России придумают правила для отключения мобильного интернета
Как сообщили «Известиям» высокопоставленные представители телекоммуникационного рынка, Министерство цифрового развития и представители бизнеса уже ведут соответствующие консультации. В рамках обсуждений рассматривается возможность закрепления ответственности за такие решения за одним государственным органом, а также создания специальной системы оповещения.
До настоящего времени операторы связи исполняли распоряжения Роскомнадзора и силовых ведомств, в том числе ФСБ. Однако в последнее время количество структур, уполномоченных инициировать отключение мобильного интернета, значительно увеличилось. "Очень много разных органов дают поручения его отключить и забывают сказать, когда включить, — цитирует издание федерального чиновника.
По его словам, сейчас на предварительном этапе обсуждается вариант создания единого уполномоченного органа — так называемого «единого окна» — через который все заинтересованные структуры могли бы подавать заявки на отключение или восстановление мобильной связи. Это позволило бы ограничить влияние неуполномоченных государственных органов, особенно на региональном уровне.
Почему отключили интернет в том или ином регионе, иногда не знают даже провайдеры
Как сообщает источник, близкий к одному из операторов сотовой связи, региональные оперативные штабы при администрациях активно инициируют обращения о приостановке доступа к интернету. По его словам, в настоящее время специалисты операторов сталкиваются с большим количеством заявок на отключение, которые поступают от руководителей местного уровня, не обладающих соответствующими полномочиями.
Эти обращения необходимо перенаправлять в Москву для проверки, рассмотрения их обоснованности и принятия решения о законности требований, а также для разработки схемы отключения. Все эти процедуры требуют значительных временных ресурсов, что затрудняет оперативное ограничение доступа к интернету в действительно необходимых случаях.
При этом существует риск ошибочного отключения доступа в тех регионах, где подобные меры не требуются. Как отмечает собеседник редакции, одной из причин подобных обращений называют использование LTE-оборудования в технологических процессах на ряде объектов. Он также подчеркивает, что внезапные блокировки интернет-соединения ведут для пользователей не только к невозможности воспользоваться сервисами такси, навигацией или онлайн-платежами: поскольку все больше голосового трафика переводится в сети LTE, в случае отсутствия доступа к интернету абоненты лишаются и возможности совершать телефонные звонки.
Поможет ли новая идея решить проблему с хаотичными отключениями интернета?
По мнению директора Института исследований интернета Карена Казаряна, назначение единого органа, через который операторы будут получать распоряжения, избавило бы пользователей от ненужных отключений. Также представляется рациональным создание системы, способной оперативно передавать достоверную информацию представителям отрасли связи.
"Позиция многих органов власти сейчас в том, чтобы полностью блокировать мобильный интернет. Однако для борьбы с угрозами не обязательно использовать такие радикальные меры: например, на тех или иных территориях можно отключать доступ к трансграничному интернету, Или блокировать доступ к неожиданно появляющимся в сети оператора устройствам, быстро перемещающимся между базовыми станциями", — цитируют Казаряна "Известия".
По словам гендиректор TelecomDaily Дениса Кускова, операторы связи также несут убытки в случае невозможности предоставления услуг. Он подчеркнул, что любые меры, направленные на сокращение количества блокировок и снижение их последствий, будут положительно сказываться как на бизнесе, так и на обществе.
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