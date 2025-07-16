Медведев загадал загадку после авиаудара Израиля по Дамаску

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поставил под сомнение позицию Запада по поводу недавнего удара Израиля по Дамаску. По его словам, необходимо задуматься, кого можно считать настоящим террористом после авиаудара по сирийской столице, которую Запад ранее называл «хорошей» стороной конфликта.
«Начну ответ со встречного вопроса. Нынешний сирийский режим „хороший“ или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счел их „хорошими“ и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» — сказал Дмитрий Медведев в ответ на вопрос журналиста РИА Новости о реакции Запада на действия Израиля в Сирии.
Отвечая на вопрос о том, разочарован ли коллективный Запад своим выбором в отношении сирийских властей, Медведев отметил, что ситуация на Ближнем Востоке вновь демонстрирует наличие двойных стандартов у западных государств. Он подчеркнул, что отмена санкций против сирийского режима соседствует с обвинениями Израиля в адрес новых властей Дамаска, что вызывает вопросы о последовательности и объективности западной политики.
В результате авиаударов, нанесенных израильскими военными по территории Дамаска, погиб один человек и еще 28 получили ранения, сообщали в пресс-службе Министерства здравоохранения Сирии. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская сторона может перейти к наступательным действиям, если власти Сирии не прекратят атаки на друзы в районе города Сувейда на юге страны, напоминает телеканал 360.
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