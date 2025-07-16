16 июля 2025

Над регионами РФ за три часа уничтожено 40 украинских дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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29 БПЛА сбито на территории Белгородской области
29 БПЛА сбито на территории Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, основная часть атак была отражена над Белгородской областью. «29 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Липецкой области», — уточнили в министерстве.

Там подчеркнули, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. В результате скоординированных действий военных угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать.

В региональном оперативном штабе сообщили о нападении на Белгород с применением беспилотников со стороны украинских вооруженных формирований. По предварительной информации, в результате атаки пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины получили ранения от осколков и были доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, передает RT.

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Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, основная часть атак была отражена над Белгородской областью. «29 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Липецкой области», — уточнили в министерстве. Там подчеркнули, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. В результате скоординированных действий военных угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать. В региональном оперативном штабе сообщили о нападении на Белгород с применением беспилотников со стороны украинских вооруженных формирований. По предварительной информации, в результате атаки пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины получили ранения от осколков и были доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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