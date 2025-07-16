16 июля 2025

Полицейские взялись за участников массовой драки в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, в драке участвовали десятки человек
По словам очевидцев, в драке участвовали десятки человек Фото:

Полиция Москвы начала проверку после массовой драки на Литовском бульваре, которая произошла поздно вечером 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По словам правоохранителей, около 23:00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка», — передают РИА Новости. Нарушители успели скрыться до приезда полиции.

Массовая драка в московском районе Ясенево произошла вечером 16 июля. Уточняется, что в драке применили светошумовую гранату и сигнальную ракету. Всех участников конфликта разыскивает полиция. 

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Полиция Москвы начала проверку после массовой драки на Литовском бульваре, которая произошла поздно вечером 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. «По словам правоохранителей, около 23:00 в службу 102 поступил ряд обращений от граждан о том, что около жилого дома, на тротуаре и проезжей части идет драка», — передают РИА Новости. Нарушители успели скрыться до приезда полиции. Массовая драка в московском районе Ясенево произошла вечером 16 июля. Уточняется, что в драке применили светошумовую гранату и сигнальную ракету. Всех участников конфликта разыскивает полиция. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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