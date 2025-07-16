16 июля 2025

В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Миттой

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания состоится в четверг
Церемония прощания состоится в четверг Фото:

Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов в Москве. Попрощаться с выдающимся деятелем искусства можно будет с 12 до 14 часов.

«Прощание пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов. Начало — в 12 часов», — уточнило РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, кинорежиссера Александра Митту (Рабиновича) после церемонии прощания кремируют. Об этом сообщил его сын Евгений. Глубокие соболезнования семье и близким Митты выразил президент РФ Владимир Путин.

Александр Митта ушел из жизни 14 июля на 93-м году жизни. В конце июня создателю культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.

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Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов в Москве. Попрощаться с выдающимся деятелем искусства можно будет с 12 до 14 часов. «Прощание пройдет в четверг, 17 июля, в Центральном Доме литераторов. Начало — в 12 часов», — уточнило РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, кинорежиссера Александра Митту (Рабиновича) после церемонии прощания кремируют. Об этом сообщил его сын Евгений. Глубокие соболезнования семье и близким Митты выразил президент РФ Владимир Путин. Александр Митта ушел из жизни 14 июля на 93-м году жизни. В конце июня создателю культовых фильмов «Экипаж» и «Звонят, откройте дверь» срочно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Осенью 2024 года ему был присвоен паллиативный статус, а врачи назначили обследование на онкологию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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