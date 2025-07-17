Россияне скупают билеты на концерты Надежды Кадышевой

В России за год в 30 раз выросли продажи билетов на концерты певицы Надежды Кадышевой. Об этом рассказал директор по развитию сервиса продажи билетов «Яндекс афиша» Энрико Мазавришвили.
«С 1 января по 13 июля 2025 года продажи билетов на выступления Кадышевой увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. Люди купили их более 274 000 штук», — передает газета «Ведомости» слова Мазавришвили.
Востребованность солистки «Золотого кольца» Кадышевой по России выросла в два раза на фоне популярности ее песен. По некоторым данным певица запрашивает за участие в корпоративах полтора миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.