Россияне скупают билеты на концерты Надежды Кадышевой

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Люди стоят в очереди за билетами (архивное фото)
Люди стоят в очереди за билетами (архивное фото) Фото:

В России за год в 30 раз выросли продажи билетов на концерты певицы Надежды Кадышевой. Об этом рассказал директор по развитию сервиса продажи билетов «Яндекс афиша» Энрико Мазавришвили.

«С 1 января по 13 июля 2025 года продажи билетов на выступления Кадышевой увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. Люди купили их более 274 000 штук», — передает газета «Ведомости» слова Мазавришвили.

Востребованность солистки «Золотого кольца» Кадышевой по России выросла в два раза на фоне популярности ее песен. По некоторым данным певица запрашивает за участие в корпоративах полтора миллиона рублей.

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В России за год в 30 раз выросли продажи билетов на концерты певицы Надежды Кадышевой. Об этом рассказал директор по развитию сервиса продажи билетов «Яндекс афиша» Энрико Мазавришвили. «С 1 января по 13 июля 2025 года продажи билетов на выступления Кадышевой увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. Люди купили их более 274 000 штук», — передает газета «Ведомости» слова Мазавришвили. Востребованность солистки «Золотого кольца» Кадышевой по России выросла в два раза на фоне популярности ее песен. По некоторым данным певица запрашивает за участие в корпоративах полтора миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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