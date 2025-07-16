В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля начался Крестный ход, в котором приняли участие тысячи паломников. Традиционно верующие отправились от Храма на Крови до Ганиной Ямы в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни» и в память о последнем российском императоре Николае II и его семье.
Мероприятие началось с Божественной литургии. На ней также присутсвовали свердловские ВИПы: вице-губернатор региона Олег Чемезов, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и председатель аблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
Как передает корреспондент URA.RU, начало Крестного хода задержали. Духовенство на полчаса дольше зачитывало речь перед горожанами.
Военнный корреспондент телеканала «Спас» Андрей Афанасьев принес знамя из освобожденного Угледара. «Это стяг с изображением государя и цесаревича Алексея. Он опален и освящен подвигом наших военнослужащих», — рассказал военкор.
Крестный ход в Екатеринбурге ежегодно проходит в рамках фестиваля «Царские дни» и собирает паломников со всей России для почтения памяти последней царской семьи. В преддверии мероприятия организаторы уделяют особое внимание подготовке территории Ганиной Ямы, обеспечению безопасности и комфорту участников, а также сохранению святынь монастыря.
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