Десятки тысяч паломников стягиваются к главному храму Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля проходит крестный ход до Ганиной Ямы

16 июля 2025 в 21:00 Размер текста - 17 +

Паломники приехали со всей страны Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге к Храму на Крови стягиваются десятки тысяч паломников. В ночь с 16 на 17 июля состоится традиционный крестный ход до Ганиной Ямы в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни» и в память о последнем российском императоре Николае II и его семье. URA.RU собрало фоторепортаж с начала события. Паломники собираются на улице Царской, усаживаются на траву, бордюры. Для них работает полевая кухня. У Храма на Крови прошло Всенощное бдение, где прозвучали имена 13-ти архиереев, которые возглавили главные богослужения «Царских дней». Это митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Филиппопольский Нифон, Барнаульский и Алтайский Сергий, Волгоградский и Камышинский Феодор, Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Челябинский и Миасский Алексий, Воронежский и Лискинский Леонтий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, Серовский и Краснотуринский Феогност, Каменский и Камышловский Мефодий, Шадринский и Далматовский Владимир, Троицкий и Южноуральский Павел, Алапаевский и Ирбитский Сергий. Сам крестный ход начнется после Божественной литургии в 02:30. Для свободного передвижения паломников в Екатеринбурге перекрыты улицы: Царская, Толмачева, проспект Ленина, Татищева, Токарей, Бебеля, нечетная сторона улицы Халтурина, Техническая, Решетская, Леваневского, дороги в поселок Шувакиш. Коснутся также ограничения Зеленой и Пышминской. Завершится крестный ход в 08:00. В Екатеринбурге на улице Царской с 00:10 до 04:00 будет запрещена парковка машин. Стартовали «Царские дни» 14 июля и завершатся 21 июля. Все самые интересные события фестиваля — в программе URA.RU. Традиция поминовения последней императорской семьи зародилась в 1989 году. Тогда в годовщину расстрела Романовых — с 16 на 17 июля — на молитву собрались у дома Ипатьева, где сейчас находится Храм на Крови, несколько десятков горожан. С тех пор в эти дни в Екатеринбург приезжают со всей страны тысячи паломников. Они принимают участие в ночной Божественной литургии на площади перед Храмом на Крови и затем в крестном ходе до Ганиной ямы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге к Храму на Крови стягиваются десятки тысяч паломников. В ночь с 16 на 17 июля состоится традиционный крестный ход до Ганиной Ямы в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни» и в память о последнем российском императоре Николае II и его семье. URA.RU собрало фоторепортаж с начала события. Паломники собираются на улице Царской, усаживаются на траву, бордюры. Для них работает полевая кухня. У Храма на Крови прошло Всенощное бдение, где прозвучали имена 13-ти архиереев, которые возглавили главные богослужения «Царских дней». Это митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Филиппопольский Нифон, Барнаульский и Алтайский Сергий, Волгоградский и Камышинский Феодор, Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Челябинский и Миасский Алексий, Воронежский и Лискинский Леонтий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, Серовский и Краснотуринский Феогност, Каменский и Камышловский Мефодий, Шадринский и Далматовский Владимир, Троицкий и Южноуральский Павел, Алапаевский и Ирбитский Сергий. Сам крестный ход начнется после Божественной литургии в 02:30. Для свободного передвижения паломников в Екатеринбурге перекрыты улицы: Царская, Толмачева, проспект Ленина, Татищева, Токарей, Бебеля, нечетная сторона улицы Халтурина, Техническая, Решетская, Леваневского, дороги в поселок Шувакиш. Коснутся также ограничения Зеленой и Пышминской. Завершится крестный ход в 08:00. В Екатеринбурге на улице Царской с 00:10 до 04:00 будет запрещена парковка машин. Стартовали «Царские дни» 14 июля и завершатся 21 июля. Все самые интересные события фестиваля — в программе URA.RU. Традиция поминовения последней императорской семьи зародилась в 1989 году. Тогда в годовщину расстрела Романовых — с 16 на 17 июля — на молитву собрались у дома Ипатьева, где сейчас находится Храм на Крови, несколько десятков горожан. С тех пор в эти дни в Екатеринбург приезжают со всей страны тысячи паломников. Они принимают участие в ночной Божественной литургии на площади перед Храмом на Крови и затем в крестном ходе до Ганиной ямы.