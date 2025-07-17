Командир с позывным Сава: показания пленного танкиста помогли разгромить ВСУ

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Российские военные оперативно использовали полученную от солдата ВСУ информацию
Российские военные оперативно использовали полученную от солдата ВСУ информацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили танковое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике благодаря информации, полученной от пленного украинского танкиста. Об этом сообщил командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава».

По словам военного, ключевую роль в операции сыграли показания пленного, который во время допроса сообщил о расположении стоянки украинской бронетехники. «Мы здесь взяли количеством уничтоженной техники, за день уничтожили танковый батальон», — передают слова командира РИА Новости. 

Как рассказал командир, сначала российский FPV-дрон вывел из строя украинский танк. После этого российская пехота задержала танкиста и допросила его. Полученные сведения оперативно передали командованию, что позволило быстро организовать удар по указанным целям.

Ранее российские военные уже сообщали об успешном уничтожении украинской бронетехники с помощью FPV-дронов в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. В частности, подразделения группировки «Запад» ликвидировали пикап и бронемашину «Snatch» ВСУ, а также атаковали технику в районе Константиновки, используя беспилотники «Рубикон».

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Российские военные уничтожили танковое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике благодаря информации, полученной от пленного украинского танкиста. Об этом сообщил командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава». По словам военного, ключевую роль в операции сыграли показания пленного, который во время допроса сообщил о расположении стоянки украинской бронетехники. «Мы здесь взяли количеством уничтоженной техники, за день уничтожили танковый батальон», — передают слова командира РИА Новости.  Как рассказал командир, сначала российский FPV-дрон вывел из строя украинский танк. После этого российская пехота задержала танкиста и допросила его. Полученные сведения оперативно передали командованию, что позволило быстро организовать удар по указанным целям. Ранее российские военные уже сообщали об успешном уничтожении украинской бронетехники с помощью FPV-дронов в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. В частности, подразделения группировки «Запад» ликвидировали пикап и бронемашину «Snatch» ВСУ, а также атаковали технику в районе Константиновки, используя беспилотники «Рубикон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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