Гусев обратился к жителям Воронежа после атаки БПЛА

После ночной атаки ВСУ на Воронеж в нескольких районах продолжают находить фрагменты беспилотников. Губернатор области Александр Гусев также сообщил, что в ближайшее время жители центральных кварталов Воронежа могут слышать громкие звуки — это работают саперы.
«В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город. В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников», — написал Гусев в своем telegram-канале.
Горожанам рекомендуется сохранять спокойствие, но при этом не терять бдительности в условиях повышенной угрозы воздушных атак. Александр Гусев напомнил воронежцам, что нельзя приближаться к обнаруженным остаткам дронов. При выявлении подобных предметов необходимо немедленно проинформировать окружающих и связаться со службами экстренного реагирования по номеру 112.
В Воронеже утром 17 июля БПЛА влетел в верхние этажи жилого здания, расположенного на улице Айвазовского, передает RT. По свидетельствам очевидцев, вначале был слышен громкий взрыв, после чего из здания начал подниматься густой дым, пишет «Национальная служба новостей». Губернатор Воронежской области сообщил, что двое подростков, 2009 и 2013 годов рождения, были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Еще одна пострадавшая — девушка 2009 года рождения — получила резаные раны рук и ног, ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
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