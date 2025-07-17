Жители Приморья организовали схему по нелегальному притоку мигрантов

УФСБ задержало группу людей, которые незаконно ставили на учет мигрантов
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УФСБ задержали злоумышленников, из-за которых более тысячи мигрантов незаконно находились в России
УФСБ задержали злоумышленников, из-за которых более тысячи мигрантов незаконно находились в России Фото:

Арестована группа людей, которые незаконно поставили на учет более тысячи мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Приморскому краю.

«Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность лиц, причастных к организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации более 1000 иностранных граждан», — сказано в сообщении. Нарушители ставили мигрантов на учет с помощью фиктивного оформления договоров аренды жилых помещений.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева направила министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву предложение ввести новое условие для получения российского гражданства. Она предложила ввести обязательную уплату налогов мигрантом на сумму не менее 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

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Арестована группа людей, которые незаконно поставили на учет более тысячи мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Приморскому краю. «Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность лиц, причастных к организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации более 1000 иностранных граждан», — сказано в сообщении. Нарушители ставили мигрантов на учет с помощью фиктивного оформления договоров аренды жилых помещений. Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева направила министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву предложение ввести новое условие для получения российского гражданства. Она предложила ввести обязательную уплату налогов мигрантом на сумму не менее 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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