В петербургском Пулково ввели план «Ковер»

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В Пулково временно запретили посадку и вылет самолетов
В Пулково временно запретили посадку и вылет самолетов Фото:
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В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. 

«Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в telegram-канале. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимают меры для поддержания безопасности. 

Сегодня ночью временные ограничения были введены и в воздушной гавани Грабцево (Калужская область). По данным Росавиации, это также необходимо для обеспечения безопасности, передает RT.

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В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.  «Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в telegram-канале. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимают меры для поддержания безопасности.  Сегодня ночью временные ограничения были введены и в воздушной гавани Грабцево (Калужская область). По данным Росавиации, это также необходимо для обеспечения безопасности, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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