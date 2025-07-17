Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза

Правительство Германии отказалось поддержать инициативу Еврокомиссии о существенном увеличении семилетнего бюджета Европейского союза на период 2028–2034 годов. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, его заявление приводит агентство DPA.
«Значительное увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают существенные усилия по консолидации своих национальных бюджетов», — заявил Корнелиус. Он подчеркнул, что Европа сталкивается с историческими вызовами, и следующий финансовый план должен повысить конкурентоспособность и готовность к обороне. Однако, по мнению официального Берлина, предложенный Еврокомиссией рост расходов не соответствует текущим возможностям и задачам стран ЕС.
В частности, Венгрия отказалась поддержать проект бюджета Европейского союза на период с 2028 по 2034 год, в котором четверть средств — 25% — планируется выделить Украине, сообщил Гергей Гуйяш, руководитель администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам Гуйяша, данный проект бюджета носит явно проукраинский характер, поскольку предполагает выделение Киеву порядка 190 миллиардов евро. Он также отметил, что представленный документ не может рассматриваться даже в качестве основы для проведения переговоров.
Ранее, 10 июля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о запуске европейского фонда для восстановления Украины. Данный фонд был учрежден в сотрудничестве с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком, напоминает RT.
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