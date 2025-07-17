Жителям Брянской области сообщили о пролете БПЛА

Над Брянской областью уничтожено 43 вражеских БПЛА
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Пострадавших и разрушений на территории региона нет
Пострадавших и разрушений на территории региона нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 16 на 17 июля силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили 43 вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 43 вражеских БпЛА самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавших и разрушений на территории региона нет. Оперативные и экстренные службы незамедлительно приступили к работе.

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В ночь с 16 на 17 июля силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили 43 вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 43 вражеских БпЛА самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавших и разрушений на территории региона нет. Оперативные и экстренные службы незамедлительно приступили к работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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