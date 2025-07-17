Автобус с пассажирами въехал в лес после ДТП под Братском. Фото

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В салоне автобуса находились 30 человек
В салоне автобуса находились 30 человек Фото:

На федеральной трассе «Вилюй» вблизи города Братск Иркутской области пассажирский автобус съехал с дороги в лес после ДТП под Братском. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин.

«Серьезная авария на федеральной трассе „Вилюй“. Автобус, следовавший по маршруту 55А, столкнулся с автомобилем УАЗ», — написал Дубровин в своем telegram-канале. На момент происшествия в салоне автобуса находились 30 человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

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На федеральной трассе «Вилюй» вблизи города Братск Иркутской области пассажирский автобус съехал с дороги в лес после ДТП под Братском. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин. «Серьезная авария на федеральной трассе „Вилюй“. Автобус, следовавший по маршруту 55А, столкнулся с автомобилем УАЗ», — написал Дубровин в своем telegram-канале. На момент происшествия в салоне автобуса находились 30 человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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