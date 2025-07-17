Роскачество нашло кишечную палочку в сыре нескольких марок

Роскачество обнаружило кишечную палочку в сырах Бри с белой плесенью, произведенных и продающихся под брендами «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня». Об этом сообщила организация.
«Наличие кишечной палочки выявлено в сырах под марками „Егорлык молоко“, Vitalat, Schonfeld, Treville, „ВкусВилл“, Metro Chef, „Городецкая сыроварня“. Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм», — говорится в сообщении Роскачества, передает ТАСС.
Эксперты также выявили нарушения в маркировке ряда сыров. Например, французский сыр Fromager d»Affinos Excellence продавался на развес без даты изготовления, срока годности и данных об импортере. В семи образцах не была указана плесень Geotrichum candidum, хотя ее наличие подтверждено лабораторно. Это безопасный ингредиент, но его сокрытие противоречит требованиям законодательства. В сырах Schonfeld и Treville выявлены расхождения между фактическим и заявленным содержанием белка и жира. Однако ни в одном из исследованных образцов не обнаружено признаков фальсификации: вся продукция изготовлена из настоящего молока, без антибиотиков, консервантов и опасных добавок.
В исследовании приняли участие 20 торговых марок сыра Бри с белой плесенью, включая такие известные бренды, как President, Supreme, «Маркет перекресток», «Золотая птица», Natura selection и другие. Эксперты отмечают, что критических рисков для здоровья потребителей не выявлено, однако ни один образец не соответствует всем требованиям опережающего стандарта Роскачества. Ни один сыр не получил государственного «Знака качества».
Производители продукции, в которой были выявлены нарушения, заявили о запуске внутренних расследований и корректирующих мероприятий. «Городецкая сыроварня» провела санитарные дни и усилила контроль, а «Тревиль» начал комплекс мер по повышению качества. Некоторые компании уже прекратили выпуск отдельных видов сыра или пересматривают документацию и упаковку. «Спар» утилизировал некачественную партию сыра и запросил у производителя новые испытания, а «ВкусВилл» и «Лента» усилили контроль за продукцией поставщиков.
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