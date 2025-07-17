FT: политики и дипломаты обвинили Зеленского в авторитаризме

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с обвинениями в авторитарных методах управления. Поводом стали антикоррупционные рейды, проведенные в домах известных общественных деятелей и политиков, включая антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом пишет Financial Times.
По данным FT, действия правоохранительных органов были политически мотивированы и сопровождались нарушениями процедур. Политики, активисты и дипломаты выражают обеспокоенность тем, что Зеленский и его команда используют полномочия военного времени для устранения критиков и укрепления личной власти. Особое недовольство вызвали недавние кадровые перестановки, в результате которых на ключевые государственные посты были назначены лояльные президенту фигуры, а также отказ в назначении независимых кандидатов на руководящие должности.
Украинские общественные организации и независимые СМИ резко осудили действия властей, охарактеризовав их как попытку запугать активистов и журналистов. По мнению ряда экспертов, подобные шаги могут привести к подрыву демократических реформ, начатых после событий 2014 года, и усилить социальное напряжение. Несмотря на обеспокоенность внутри страны, послы западных государств в Киеве пока воздерживаются от публичных заявлений по поводу последних событий. В условиях СВО западные партнеры Украины вынуждены балансировать между поддержкой и критикой, учитывая зависимость Киева от международной помощи.
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