В Пермском зоопарке родилась альпака, которую назвали Клякса. Мать не приняла дочь, поэтому выхаживать новорожденную пришлось людям. Сотрудники зоосада даже забирали ее домой при необходимости.
«Малышка родилась месяц назад. Ее мама Персик не приняла чадо. Пока Кляксу выкармливают зоологи. Они гуляли с ней по зоопарку и не оставляли ни на минуту. На ночь забирали домой, а иногда ночевали на рабочем месте. Постепенно Кляксу вводили в семью. Персик так и не привыкла к ней. Приняла малышку взрослая альпака Мира, которая уже воспитывала чужое дитя», — рассказал зоопарк в Telegram.
Семья альпака уже переехала на территорию нового зоопарка. Зоосад на ул. Монастырская закрыли в минувшее воскресенье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!