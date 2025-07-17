Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«В продолжение договоренностей „Стамбула“ передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ», — написал Мединский в своем telegram-канале. Одновременно Россия получила 19 тел своих военнослужащих.
Передача тел погибших проходит в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле. В прошлом ходе обмена между Россией и Украиной российская сторона получила лишь несколько десятков тел своих военнослужащих. Украинская сторона получила около двух тысяч тел военнослужащих ВСУ.
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