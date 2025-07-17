«Кинули как мясо»: сын бойца ЦВО, объявленного дезертиром, борется за честное имя отца. Фото

Екатеринбуржец ищет на СВО отца-штурмовика, которого объявили дезертиром

18 июля 2025 в 10:43 Размер текста - 17 +

Родные не верят, что Захар покинул часть, и хотят обелить его имя (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья штурмовика из Центрального военного округа (ЦВО) Захара Демидова не верит, что он дезертир. Таковым его объявили после того, как в марте боец пропал, выполняя задание под Селидово. Родные предполагают, что он погиб, и хотят обелить его имя. Старший сын бойца Сергей рассказал URA.RU, как и почему добивается справедливости. Захар служит штурмовиком в «Шторм-V» Фото предоставлено семьей Демидовых Захар ушел на боевое задание примерно 28—29 марта. К тому моменту он только выписался из госпиталя, где лежал с пулевыми ранениями. По словам Сергея Демидова, отец признавался, что практически не чувствует левой руки. Тем не менее он не жаловался и вернулся в строй. Мужчина служил штурмовиком в спецотряде «Шторм-V». «В конце марта он ушел и все, больше ничего неизвестно. Мать общается с родственниками сослуживцев отца. Двое в госпитале, один в плену, остальные все СОЧ (самовольно оставившие часть), в том числе и папа. Командование части не признало его пропавшим без вести или погибшим, а сразу присвоило статус дезертира. Непонятно, почему, никаких объяснений нам никто не дает. Мы не верим, что отец бежал из части, он не такой человек. И хотим узнать правду и добиться справедливости», — говорит Сергей. Захар Демидов до СВО был телеоператором Фото предоставлено семьей Демидовых Он обратился в Минобороны, откуда пришел ответ, что рядовой Демидов признан СОЧ, и военная полиция проводит розыскные мероприятия. Этот документ имеется в распоряжении редакции. «Я в заявлении указывал все данные отца, но мне в обращении напутали его дату рождения. Полагаю, что текст был просто скопирован из другого обращения и отправлен мне», — допускает 22-летний парень. Пыталась семья связаться и с командованием части, где служит отец, но попытки не увенчались успехом. «Командиры постоянно меняются, а одной женщине сказали по телефону, что „письма приходят мешками, и никто читать их не будет“. Как же нам быть? Отца просто объявили дезертиром и все, информации ноль. Я сомневаюсь, что там вообще кто-то кого-то ищет в таких условиях», — рассуждает Сергей. В феврале Захар лежал в госпитале Фото предоставлено семьей Демидовых Сам он студент, учится в УрФУ. В семье у Демидовых есть еще двое детей — дочки 8 и 10 лет. Статус СОЧ, полученный Захаром, мгновенно лишил их выплат, которые были бы, к примеру, у пропавшего без вести. Не получит многодетная семья и выплату, положенную в случае гибели бойца СВО. Хотя родные понимают: Захар, скорее всего, погиб, как и большинство его товарищей, не вернувшихся с того боевого задания. Но важнее денег для них справедливость и честь: они не верят, что их муж и отец дезертир, и хотят обелить его имя. «Я не буду кривить душой, я студент, семья у меня не очень обеспеченная, и получить выплаты было бы хорошо, это было бы справедливо. Но намного лучше было бы, если мой отец оказался жив. Это человек, которого я любил всю жизнь, он мне дорог. Досадно, что их всех выбросили куда-то, кинули, как мясо, а потом объявили дезертирами и все», — парень с трудом сдерживает слезы. Многие сослуживцы Захара тоже объявлены СОЧ Фото предоставлено семьей Демидовых Захару Демидову уже второй раз присвоили статус СОЧ. Впервые это было в феврале, когда он получил тяжелое ранение в бою в ДНР. Агентство писало об этом удивительном случае. Тогда штурмовик неделю пролежал в блиндаже с мертвецами под непрекращающимся огнем. А потом, истекая кровью, 10 километров полз до своих. Ему повезло, он выжил — один из десятков солдат. Уже лежа в госпитале, Захар узнал, что числится в дезертирах. «Отец связался с командованием, сказал, что жив, что в госпитале, и с него сняли СОЧ. Уже один тот случай доказывает, что перед ним не стоял выбор — переметнуться к врагу или добраться до своих. Он все-таки дошел, и это было чудо», — говорит сын солдата. Демидова знают журналисты в Екатеринбурге и других городах Фото предоставлено семьей Демидовых Захар Демидов родился в Ижевске и 20 лет назад с семьей переехал в Екатеринбург. Талантливый оператор, он работал на 41-м и 4-м телеканалах, в изданиях Life и КП. В 2015-м Демидовы перебрались в Тулун Иркутской области. Там Захар попал за решетку и из колонии ушел на фронт. «Чтобы дочкам не было за меня стыдно», — объяснял он. Агентство направило запросы в Минобороны и Главную военную прокуратуру РФ. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Если вам что-нибудь известно о судьбе Захара Демидова, напишите на почту salymskaya@ura.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья штурмовика из Центрального военного округа (ЦВО) Захара Демидова не верит, что он дезертир. Таковым его объявили после того, как в марте боец пропал, выполняя задание под Селидово. Родные предполагают, что он погиб, и хотят обелить его имя. Старший сын бойца Сергей рассказал URA.RU, как и почему добивается справедливости. Захар ушел на боевое задание примерно 28—29 марта. К тому моменту он только выписался из госпиталя, где лежал с пулевыми ранениями. По словам Сергея Демидова, отец признавался, что практически не чувствует левой руки. Тем не менее он не жаловался и вернулся в строй. Мужчина служил штурмовиком в спецотряде «Шторм-V». «В конце марта он ушел и все, больше ничего неизвестно. Мать общается с родственниками сослуживцев отца. Двое в госпитале, один в плену, остальные все СОЧ (самовольно оставившие часть), в том числе и папа. Он обратился в Минобороны, откуда пришел ответ, что рядовой Демидов признан СОЧ, и военная полиция проводит розыскные мероприятия. Этот документ имеется в распоряжении редакции. «Я в заявлении указывал все данные отца, но мне в обращении напутали его дату рождения. Полагаю, что текст был просто скопирован из другого обращения и отправлен мне», — допускает 22-летний парень. Пыталась семья связаться и с командованием части, где служит отец, но попытки не увенчались успехом. Сам он студент, учится в УрФУ. В семье у Демидовых есть еще двое детей — дочки 8 и 10 лет. Статус СОЧ, полученный Захаром, мгновенно лишил их выплат, которые были бы, к примеру, у пропавшего без вести. Не получит многодетная семья и выплату, положенную в случае гибели бойца СВО. Хотя родные понимают: Захар, скорее всего, погиб, как и большинство его товарищей, не вернувшихся с того боевого задания. Но важнее денег для них справедливость и честь: они не верят, что их муж и отец дезертир, и хотят обелить его имя. «Я не буду кривить душой, я студент, семья у меня не очень обеспеченная, и получить выплаты было бы хорошо, это было бы справедливо. Но намного лучше было бы, если мой отец оказался жив. Захару Демидову уже второй раз присвоили статус СОЧ. Впервые это было в феврале, когда он получил тяжелое ранение в бою в ДНР. Агентство писало об этом удивительном случае. Тогда штурмовик неделю пролежал в блиндаже с мертвецами под непрекращающимся огнем. А потом, истекая кровью, 10 километров полз до своих. Ему повезло, он выжил — один из десятков солдат. Уже лежа в госпитале, Захар узнал, что числится в дезертирах. Захар Демидов родился в Ижевске и 20 лет назад с семьей переехал в Екатеринбург. Талантливый оператор, он работал на 41-м и 4-м телеканалах, в изданиях Life и КП. В 2015-м Демидовы перебрались в Тулун Иркутской области. Там Захар попал за решетку и из колонии ушел на фронт. «Чтобы дочкам не было за меня стыдно», — объяснял он. Агентство направило запросы в Минобороны и Главную военную прокуратуру РФ. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Если вам что-нибудь известно о судьбе Захара Демидова, напишите на почту salymskaya@ura.ru