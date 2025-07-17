17 июля 2025

«Кинули как мясо»: сын бойца ЦВО, объявленного дезертиром, борется за честное имя отца. Фото

Екатеринбуржец ищет на СВО отца-штурмовика, которого объявили дезертиром
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Родные не верят, что Захар покинул часть, и хотят обелить его имя (архивное фото) Фото:
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Семья штурмовика из Центрального военного округа (ЦВО) Захара Демидова не верит, что он дезертир. Таковым его объявили после того, как в марте боец пропал, выполняя задание под Селидово. Родные предполагают, что он погиб, и хотят обелить его имя. Старший сын бойца Сергей рассказал URA.RU, как и почему добивается справедливости.

Захар служит штурмовиком в «Шторм-V»
Захар служит штурмовиком в «Шторм-V»

Захар ушел на боевое задание примерно 28—29 марта. К тому моменту он только выписался из госпиталя, где лежал с пулевыми ранениями. По словам Сергея Демидова, отец признавался, что практически не чувствует левой руки. Тем не менее он не жаловался и вернулся в строй. Мужчина служил штурмовиком в спецотряде «Шторм-V».

«В конце марта он ушел и все, больше ничего неизвестно. Мать общается с родственниками сослуживцев отца. Двое в госпитале, один в плену, остальные все СОЧ (самовольно оставившие часть), в том числе и папа.

Командование части не признало его пропавшим без вести или погибшим, а сразу присвоило статус дезертира. Непонятно, почему, никаких объяснений нам никто не дает. Мы не верим, что отец бежал из части, он не такой человек. И хотим узнать правду и добиться справедливости», — говорит Сергей.
Захар Демидов до СВО был телеоператором
Захар Демидов до СВО был телеоператором

Он обратился в Минобороны, откуда пришел ответ, что рядовой Демидов признан СОЧ, и военная полиция проводит розыскные мероприятия. Этот документ имеется в распоряжении редакции. «Я в заявлении указывал все данные отца, но мне в обращении напутали его дату рождения. Полагаю, что текст был просто скопирован из другого обращения и отправлен мне», — допускает 22-летний парень.

Пыталась семья связаться и с командованием части, где служит отец, но попытки не увенчались успехом.

«Командиры постоянно меняются, а одной женщине сказали по телефону, что „письма приходят мешками, и никто читать их не будет“. Как же нам быть? Отца просто объявили дезертиром и все, информации ноль. Я сомневаюсь, что там вообще кто-то кого-то ищет в таких условиях», — рассуждает Сергей.
В феврале Захар лежал в госпитале
В феврале Захар лежал в госпитале

Сам он студент, учится в УрФУ. В семье у Демидовых есть еще двое детей — дочки 8 и 10 лет. Статус СОЧ, полученный Захаром, мгновенно лишил их выплат, которые были бы, к примеру, у пропавшего без вести. Не получит многодетная семья и выплату, положенную в случае гибели бойца СВО. Хотя родные понимают: Захар, скорее всего, погиб, как и большинство его товарищей, не вернувшихся с того боевого задания. Но важнее денег для них справедливость и честь: они не верят, что их муж и отец дезертир, и хотят обелить его имя.

«Я не буду кривить душой, я студент, семья у меня не очень обеспеченная, и получить выплаты было бы хорошо, это было бы справедливо. Но намного лучше было бы, если мой отец оказался жив.

Это человек, которого я любил всю жизнь, он мне дорог. Досадно, что их всех выбросили куда-то, кинули, как мясо, а потом объявили дезертирами и все», — парень с трудом сдерживает слезы.
Многие сослуживцы Захара тоже объявлены СОЧ
Многие сослуживцы Захара тоже объявлены СОЧ

Захару Демидову уже второй раз присвоили статус СОЧ. Впервые это было в феврале, когда он получил тяжелое ранение в бою в ДНР. Агентство писало об этом удивительном случае. Тогда штурмовик неделю пролежал в блиндаже с мертвецами под непрекращающимся огнем. А потом, истекая кровью, 10 километров полз до своих. Ему повезло, он выжил — один из десятков солдат. Уже лежа в госпитале, Захар узнал, что числится в дезертирах.

«Отец связался с командованием, сказал, что жив, что в госпитале, и с него сняли СОЧ. Уже один тот случай доказывает, что перед ним не стоял выбор — переметнуться к врагу или добраться до своих. Он все-таки дошел, и это было чудо», — говорит сын солдата.
Демидова знают журналисты в Екатеринбурге и других городах
Демидова знают журналисты в Екатеринбурге и других городах

Захар Демидов родился в Ижевске и 20 лет назад с семьей переехал в Екатеринбург. Талантливый оператор, он работал на 41-м и 4-м телеканалах, в изданиях Life и КП. В 2015-м Демидовы перебрались в Тулун Иркутской области. Там Захар попал за решетку и из колонии ушел на фронт. «Чтобы дочкам не было за меня стыдно», — объяснял он. Агентство направило запросы в Минобороны и Главную военную прокуратуру РФ. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Если вам что-нибудь известно о судьбе Захара Демидова, напишите на почту salymskaya@ura.ru

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Семья штурмовика из Центрального военного округа (ЦВО) Захара Демидова не верит, что он дезертир. Таковым его объявили после того, как в марте боец пропал, выполняя задание под Селидово. Родные предполагают, что он погиб, и хотят обелить его имя. Старший сын бойца Сергей рассказал URA.RU, как и почему добивается справедливости. Захар ушел на боевое задание примерно 28—29 марта. К тому моменту он только выписался из госпиталя, где лежал с пулевыми ранениями. По словам Сергея Демидова, отец признавался, что практически не чувствует левой руки. Тем не менее он не жаловался и вернулся в строй. Мужчина служил штурмовиком в спецотряде «Шторм-V». «В конце марта он ушел и все, больше ничего неизвестно. Мать общается с родственниками сослуживцев отца. Двое в госпитале, один в плену, остальные все СОЧ (самовольно оставившие часть), в том числе и папа. Он обратился в Минобороны, откуда пришел ответ, что рядовой Демидов признан СОЧ, и военная полиция проводит розыскные мероприятия. Этот документ имеется в распоряжении редакции. «Я в заявлении указывал все данные отца, но мне в обращении напутали его дату рождения. Полагаю, что текст был просто скопирован из другого обращения и отправлен мне», — допускает 22-летний парень. Пыталась семья связаться и с командованием части, где служит отец, но попытки не увенчались успехом. Сам он студент, учится в УрФУ. В семье у Демидовых есть еще двое детей — дочки 8 и 10 лет. Статус СОЧ, полученный Захаром, мгновенно лишил их выплат, которые были бы, к примеру, у пропавшего без вести. Не получит многодетная семья и выплату, положенную в случае гибели бойца СВО. Хотя родные понимают: Захар, скорее всего, погиб, как и большинство его товарищей, не вернувшихся с того боевого задания. Но важнее денег для них справедливость и честь: они не верят, что их муж и отец дезертир, и хотят обелить его имя. «Я не буду кривить душой, я студент, семья у меня не очень обеспеченная, и получить выплаты было бы хорошо, это было бы справедливо. Но намного лучше было бы, если мой отец оказался жив. Захару Демидову уже второй раз присвоили статус СОЧ. Впервые это было в феврале, когда он получил тяжелое ранение в бою в ДНР. Агентство писало об этом удивительном случае. Тогда штурмовик неделю пролежал в блиндаже с мертвецами под непрекращающимся огнем. А потом, истекая кровью, 10 километров полз до своих. Ему повезло, он выжил — один из десятков солдат. Уже лежа в госпитале, Захар узнал, что числится в дезертирах. Захар Демидов родился в Ижевске и 20 лет назад с семьей переехал в Екатеринбург. Талантливый оператор, он работал на 41-м и 4-м телеканалах, в изданиях Life и КП. В 2015-м Демидовы перебрались в Тулун Иркутской области. Там Захар попал за решетку и из колонии ушел на фронт. «Чтобы дочкам не было за меня стыдно», — объяснял он. Агентство направило запросы в Минобороны и Главную военную прокуратуру РФ. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Если вам что-нибудь известно о судьбе Захара Демидова, напишите на почту salymskaya@ura.ru
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