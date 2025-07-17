В МИД России обвинили Израиль в грубом нарушении суверенитета Сирии

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В МИД России жестко осудили удары Израиля по Сирии
В МИД России жестко осудили удары Израиля по Сирии Фото:

Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в серьезном нарушении суверенитета Сирии после авиаударов по территории страны и гибели мирных жителей. По данным ведомства, удары ВВС Израиля были нанесены по южным районам Сирии и объектам в Дамаске, включая здания Министерства обороны и президентский дворец.

«Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения», — заявили в telegram-канале МИД России. В министерстве подчеркнули, что Москва неоднократно критиковала подобные действия Израиля и настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

По информации МИД, новая вспышка насилия в Сирии началась 13 июля с боестолкновений между друзской общиной и бедуинскими племенами в провинции Сувейда. В итоге погибли десятки человек, включая мирных жителей. Среди россиян пострадавших нет; их безопасность находится под постоянным контролем российских властей.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская сторона может перейти к наступательным действиям, если власти Сирии не прекратят атаки на друзы в районе города Сувейда на юге страны. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул, что США разработали меры, которые в скором времени помогут положить конец войне между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон уже обратился ко всем сторонам конфликта и согласовал мероприятия, которые помогут решить "эту болезненную ситуацию", передает "Ридус".

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Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в серьезном нарушении суверенитета Сирии после авиаударов по территории страны и гибели мирных жителей. По данным ведомства, удары ВВС Израиля были нанесены по южным районам Сирии и объектам в Дамаске, включая здания Министерства обороны и президентский дворец. «Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения», — заявили в telegram-канале МИД России. В министерстве подчеркнули, что Москва неоднократно критиковала подобные действия Израиля и настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии. По информации МИД, новая вспышка насилия в Сирии началась 13 июля с боестолкновений между друзской общиной и бедуинскими племенами в провинции Сувейда. В итоге погибли десятки человек, включая мирных жителей. Среди россиян пострадавших нет; их безопасность находится под постоянным контролем российских властей. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская сторона может перейти к наступательным действиям, если власти Сирии не прекратят атаки на друзы в районе города Сувейда на юге страны. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул, что США разработали меры, которые в скором времени помогут положить конец войне между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон уже обратился ко всем сторонам конфликта и согласовал мероприятия, которые помогут решить "эту болезненную ситуацию", передает "Ридус".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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