В МИД России обвинили Израиль в грубом нарушении суверенитета Сирии

Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в серьезном нарушении суверенитета Сирии после авиаударов по территории страны и гибели мирных жителей. По данным ведомства, удары ВВС Израиля были нанесены по южным районам Сирии и объектам в Дамаске, включая здания Министерства обороны и президентский дворец.
«Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения», — заявили в telegram-канале МИД России. В министерстве подчеркнули, что Москва неоднократно критиковала подобные действия Израиля и настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.
По информации МИД, новая вспышка насилия в Сирии началась 13 июля с боестолкновений между друзской общиной и бедуинскими племенами в провинции Сувейда. В итоге погибли десятки человек, включая мирных жителей. Среди россиян пострадавших нет; их безопасность находится под постоянным контролем российских властей.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская сторона может перейти к наступательным действиям, если власти Сирии не прекратят атаки на друзы в районе города Сувейда на юге страны. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул, что США разработали меры, которые в скором времени помогут положить конец войне между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон уже обратился ко всем сторонам конфликта и согласовал мероприятия, которые помогут решить "эту болезненную ситуацию", передает "Ридус".
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