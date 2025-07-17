Россия передала Украине 11 детей при посредничестве Катара. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Дети были переданы родственникам в четверг, 17 июля, в посольстве Катара в Москве. Воссоединились семь семей, сообщила детский омбудсмен. Она отметила, что ситуации у всех детей разные.
«Один мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. За другой девочкой, которая жила в России с папой, приехала мама», — рассказала Львова-Белова, передает РИА Новости. Еще двое подростков также захотели переехать на Украину к родственникам.
Львова-Белова поблагодарила Катар за посредничество в воссоединении семей. Также она отметила помощь Международного Комитета Красного Креста, представителей профильных ведомств и правоохранительных органов.
Ранее при помощи аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка воссоединились с близкими в России 25 детей. Еще 112 детей были переданы родственникам на Украине и в других странах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.