Россия передала Украине 11 детей

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Львова-Белова рассказала о воссоединении семей
Львова-Белова рассказала о воссоединении семей Фото:

Россия передала Украине 11 детей при посредничестве Катара. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Дети были переданы родственникам в четверг, 17 июля, в посольстве Катара в Москве. Воссоединились семь семей, сообщила детский омбудсмен. Она отметила, что ситуации у всех детей разные.

«Один мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. За другой девочкой, которая жила в России с папой, приехала мама», — рассказала Львова-Белова, передает РИА Новости. Еще двое подростков также захотели переехать на Украину к родственникам.

Львова-Белова поблагодарила Катар за посредничество в воссоединении семей. Также она отметила помощь Международного Комитета Красного Креста, представителей профильных ведомств и правоохранительных органов.

Ранее при помощи аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка воссоединились с близкими в России 25 детей. Еще 112 детей были переданы родственникам на Украине и в других странах.

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Россия передала Украине 11 детей при посредничестве Катара. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Дети были переданы родственникам в четверг, 17 июля, в посольстве Катара в Москве. Воссоединились семь семей, сообщила детский омбудсмен. Она отметила, что ситуации у всех детей разные. «Один мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. За другой девочкой, которая жила в России с папой, приехала мама», — рассказала Львова-Белова, передает РИА Новости. Еще двое подростков также захотели переехать на Украину к родственникам. Львова-Белова поблагодарила Катар за посредничество в воссоединении семей. Также она отметила помощь Международного Комитета Красного Креста, представителей профильных ведомств и правоохранительных органов. Ранее при помощи аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка воссоединились с близкими в России 25 детей. Еще 112 детей были переданы родственникам на Украине и в других странах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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