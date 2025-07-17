В Кремле объяснили массовые отключения интернета по всей России

Песков: массовые отключения интернета в регионах оправданы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Угроза со стороны киевского режима сохраняется и остается очевидной
Угроза со стороны киевского режима сохраняется и остается очевидной Фото:

Меры, связанные с временным ограничением доступа к интернету, являются оправданными с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все, что связано с безопасностью, все оправдано. Все является приоритетом», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, в текущей ситуации угроза со стороны киевского режима сохраняется и остается очевидной. В этих условиях российские власти вынуждены применять соответствующие меры для защиты граждан и инфраструктуры.

Отвечая на вопрос о существующих механизмах контроля за такими отключениями, Песков подчеркнул, что в России уже действует система, связанная с антитеррористической деятельностью. Комментируя возможное создание единого государственного органа, который будет координировать отключения интернета по всей стране, Песков заявил, что ему не известно о планах по созданию такой структуры.

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Меры, связанные с временным ограничением доступа к интернету, являются оправданными с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все, что связано с безопасностью, все оправдано. Все является приоритетом», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, в текущей ситуации угроза со стороны киевского режима сохраняется и остается очевидной. В этих условиях российские власти вынуждены применять соответствующие меры для защиты граждан и инфраструктуры. Отвечая на вопрос о существующих механизмах контроля за такими отключениями, Песков подчеркнул, что в России уже действует система, связанная с антитеррористической деятельностью. Комментируя возможное создание единого государственного органа, который будет координировать отключения интернета по всей стране, Песков заявил, что ему не известно о планах по созданию такой структуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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