В Кремле объяснили массовые отключения интернета по всей России

Меры, связанные с временным ограничением доступа к интернету, являются оправданными с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все, что связано с безопасностью, все оправдано. Все является приоритетом», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. По его словам, в текущей ситуации угроза со стороны киевского режима сохраняется и остается очевидной. В этих условиях российские власти вынуждены применять соответствующие меры для защиты граждан и инфраструктуры.
Отвечая на вопрос о существующих механизмах контроля за такими отключениями, Песков подчеркнул, что в России уже действует система, связанная с антитеррористической деятельностью. Комментируя возможное создание единого государственного органа, который будет координировать отключения интернета по всей стране, Песков заявил, что ему не известно о планах по созданию такой структуры.
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