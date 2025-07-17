Лидер азербайджанской диаспоры на Урале не выходит на связь после ареста сына

17 июля 2025 в 14:56 Размер текста - 17 +

Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы (позади) на Сабантуе 6 июля Фото: Илья Московец © URA.RU Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински не выходит на связь после ареста сына Мутвалы. Последнему меру пресечения избрали 16 июля в Екатеринбурге. Впрочем, Шыхлински-старший начал игнорировать звонки корреспондента URA.RU еще раньше. Это происходит с 7 июля. Тогда был запущен слух, что Шахин Шыхлински может находиться на лечении. О том, что Шыхлински-старший может быть в больнице, 16 июля URA.RU заявила одна из сотрудниц его ТЦ Baku Plaza. «В последний раз он был [в ТЦ] четыре дня назад (12 июля — прим. ред.)», — говорила собеседница. Новость по теме Сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале отправили за решетку. Фото Мутвалы Шыхлински отправили в следственный изолятор на два месяца. Его обвиняют в насилии над сотрудником спецназа. Инцидент произошел еще 1 июля у Baku Plaza, когда оперативники задерживали главу диаспоры. Мутвалы сдал назад на Mercedes и сбил силовика. В суде он признался, что сожалеет о случившемся и уверяет, что не хотел специально сбивать мужчину. Вину в предъявленном обвинении Мутвалы не признает. Шыхлински-старший, по слухам, может находиться в Москве. «Говорят, сегодня утром в его екатеринбургской квартире прошли обыски», — сказал другой источник URA.RU. Связаться с Шыхлински и его семьей не получается. В конце июня в столице Урала прошла масштабная операция по задержанию уроженцев Азербайджана. По неофициальным данным, силовики могли задержать свыше 50 человек. Среди них искали лиц, которые могут быть причастны к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого суд арестовал восьмерых фигурантов — братьев Сафаровых, Абасова, Гянджиева и Лалаева. По данным СКР, один из них дал признательные показания и обличил остальную группу. Некоторые свою причастность к преступлениям отрицают. Аресты привели к международному скандалу. МИД Азербайджана попросил российских силовиков провести тщательное расследование. После этого в Азербайджане отменились концерты некоторых российских звезд и пошли задержания граждан РФ, которых обвиняют в преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински не выходит на связь после ареста сына Мутвалы. Последнему меру пресечения избрали 16 июля в Екатеринбурге. Впрочем, Шыхлински-старший начал игнорировать звонки корреспондента URA.RU еще раньше. Это происходит с 7 июля. Тогда был запущен слух, что Шахин Шыхлински может находиться на лечении. О том, что Шыхлински-старший может быть в больнице, 16 июля URA.RU заявила одна из сотрудниц его ТЦ Baku Plaza. «В последний раз он был [в ТЦ] четыре дня назад (12 июля — прим. ред.)», — говорила собеседница. Мутвалы Шыхлински отправили в следственный изолятор на два месяца. Его обвиняют в насилии над сотрудником спецназа. Инцидент произошел еще 1 июля у Baku Plaza, когда оперативники задерживали главу диаспоры. Мутвалы сдал назад на Mercedes и сбил силовика. В суде он признался, что сожалеет о случившемся и уверяет, что не хотел специально сбивать мужчину. Вину в предъявленном обвинении Мутвалы не признает. Шыхлински-старший, по слухам, может находиться в Москве. «Говорят, сегодня утром в его екатеринбургской квартире прошли обыски», — сказал другой источник URA.RU. Связаться с Шыхлински и его семьей не получается. В конце июня в столице Урала прошла масштабная операция по задержанию уроженцев Азербайджана. По неофициальным данным, силовики могли задержать свыше 50 человек. Среди них искали лиц, которые могут быть причастны к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого суд арестовал восьмерых фигурантов — братьев Сафаровых, Абасова, Гянджиева и Лалаева. По данным СКР, один из них дал признательные показания и обличил остальную группу. Некоторые свою причастность к преступлениям отрицают. Аресты привели к международному скандалу. МИД Азербайджана попросил российских силовиков провести тщательное расследование. После этого в Азербайджане отменились концерты некоторых российских звезд и пошли задержания граждан РФ, которых обвиняют в преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.