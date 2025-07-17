17 июля 2025

Искалеченного свердловского бойца СВО лишили важного документа

Свердловского бойца, получившего два тяжелых ранения на СВО, лишили «ветеранки»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, ордена, милитари, орден, грудь, медаль, мужчина, медаль за отвагу, ветеран сво, орден бахмудская мясорубка, черный крест чвк вагнер, орден за чеченскую компанию
Военный почти два года не может получить ветеранку (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Среднеуральска (Свердловская область) Михаил, принимавший участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», уже почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Несмотря на неоднократные обращения в государственные органы, мужчина до сих пор остается без документа, который необходим для оформления социальных льгот и получения специализированной медицинской помощи. Подробности — в материале URA.RU.

Михаил родился в Перми, где прошли его детство и юность. Учился в местной школе, но завершить образование ему удалось лишь на уровне средней школы. «В подростковом возрасте я мечтал стать военным, но, честно говоря, учиться никогда не любил. Поскольку семья жила небогато, с самого детства мне пришлось работать, чтобы помогать своим. Конечно, было обидно видеть, как другие дети играют на улице, пока я разгружал ящики. Но что тут поделаешь… Сначала умер отец, а потом и мама, и мы с братом (на данный момент не поддерживают связь) и сестрой остались совсем одни», — поделился он.

Повседневная жизнь. Пермь
Михаил отбывал срок в колонии Пермского края (архивное фото)
Фото:

Михаил столкнулся с финансовыми трудностями. На этом фоне мужчина начал совершать кражи. «Со временем я связался с плохой компанией, начал воровать, и это привело меня за решетку. Сидел недолго, вышел, но в армию меня уже не взяли. Потом снова плохая компания, и все покатилось под откос», — сказал он.

«Я никогда не переходил черту, не совершал тяжких преступлений — не насиловал, не убивал. Но даже воровство — это преступление, за которое несут наказание. Уже за решеткой я постоянно думал об одном: как изменить свою жизнь. Я понимал, что будет сложно, но очень хотелось, чтобы общество перестало воспринимать меня исключительно как „зека“», — говорит мужчина.

Пока Михаил отбывал срок, началась специальная военная операция. Для него это возможностью искупить ошибки прошлого, доказать свою способность к переменам и быть по-настоящему полезным Родине. Приняв это трудное, но твердое решение, Михаил отправился на фронт, и уже 18 октября 2022 года он выполнял боевые задачи в зоне СВО.

Возложение цветов к памятнику в день Ветерана боевых действий. Пермь
Пермяк ушел на фронт в составе ЧВК «Вагнер» (архивное фото)
Фото:

«Мне хорошо известно, что многие воспримут мое решение поехать на фронт как попытку уклониться от иных трудностей — дескать, пошел из-за денег или чтобы не сидеть. Но любая такая мысль — это полное непонимание всей ситуации и, честно говоря, большая глупость», — размышляет он.

«Тот, кто хоть раз пережил первые прилеты, кто чувствовал, как сердце уходит в пятки, никогда не назовет деньги главной причиной. Моя мотивация была совершенно иной, глубоко личной. Я пошел на фронт, чтобы доказать самому себе, что я достойный парень», — поделился Михаил.

В ходе специальной военной операции Михаил участвовал в боях под Артемовском (Бахмутом), где получил два тяжелых ранения. За проявленное мужество он был награжден медалью «За отвагу», а также получил благодарственное письмо (имеется в распоряжении URA.RU) от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. В официальном документе отмечается его стойкость, самоотверженность и готовность идти до конца.

«16 мая 2023 года я был демобилизован из-за тяжелых ранений, впоследствии получив инвалидность. Выйдя из госпиталя, я решил не возвращаться в Пермь. Вместо этого я уехал в Екатеринбург, где жила моя сестра, а затем перебрался в Среднеуральск. Там я начал искать работу, параллельно занимаясь оформлением необходимых документов. И тут началось», — посетовал боец.

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в госпитале ветеранов войн. Екатеринбург
Михаил долгое время реабилитировался в госпитале (архивное фото)
Фото:

Михаил обратился в военный комиссариат Пермского края с просьбой оформить «ветеранку». По его словам, процесс затянулся из-за возможной утери бумаг или иных бюрократических проволочек. «После возвращения с СВО я не могу получить положенное мне удостоверение. В военкомате объясняют это возможной утратой документов. В результате я остаюсь без удостоверения и лишен льгот», — сообщил он.

По его словам, отсутствие статуса ветерана не позволяет ему воспользоваться ни социальными, ни медицинскими гарантиями, предусмотренными для участников боевых действий. Для полноценного восстановления после ранений ему необходим доступ к специализированным лечебным учреждениям, но без удостоверения получить профпомощь он не может.

«Я прекрасно понимаю, какая колоссальная нагрузка ложится сейчас на военкоматы, и что сотрудники работают в авральном режиме, стараясь справиться с огромным объемом задач. Однако, мое личное положение остается неизменным уже почти два года, и я нахожусь в тупиковой ситуации. Физически я нахожусь и проживаю в Свердловской области, но ездить постоянно в Пермь для решения вопроса не имею возможности — состояние здоровья не позволяет совершать частые и длительные поездки», — подчеркнул Михаил.

Редакция URA.RU обратилась в военный комиссариат Пермского края с просьбой оказать содействие в решении проблемы военнослужащего. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Среднеуральска (Свердловская область) Михаил, принимавший участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», уже почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Несмотря на неоднократные обращения в государственные органы, мужчина до сих пор остается без документа, который необходим для оформления социальных льгот и получения специализированной медицинской помощи. Подробности — в материале URA.RU. Михаил родился в Перми, где прошли его детство и юность. Учился в местной школе, но завершить образование ему удалось лишь на уровне средней школы. «В подростковом возрасте я мечтал стать военным, но, честно говоря, учиться никогда не любил. Поскольку семья жила небогато, с самого детства мне пришлось работать, чтобы помогать своим. Конечно, было обидно видеть, как другие дети играют на улице, пока я разгружал ящики. Но что тут поделаешь… Сначала умер отец, а потом и мама, и мы с братом (на данный момент не поддерживают связь) и сестрой остались совсем одни», — поделился он. Михаил столкнулся с финансовыми трудностями. На этом фоне мужчина начал совершать кражи. «Со временем я связался с плохой компанией, начал воровать, и это привело меня за решетку. Сидел недолго, вышел, но в армию меня уже не взяли. Потом снова плохая компания, и все покатилось под откос», — сказал он. «Я никогда не переходил черту, не совершал тяжких преступлений — не насиловал, не убивал. Но даже воровство — это преступление, за которое несут наказание. Уже за решеткой я постоянно думал об одном: как изменить свою жизнь. Я понимал, что будет сложно, но очень хотелось, чтобы общество перестало воспринимать меня исключительно как „зека“», — говорит мужчина. Пока Михаил отбывал срок, началась специальная военная операция. Для него это возможностью искупить ошибки прошлого, доказать свою способность к переменам и быть по-настоящему полезным Родине. Приняв это трудное, но твердое решение, Михаил отправился на фронт, и уже 18 октября 2022 года он выполнял боевые задачи в зоне СВО. «Мне хорошо известно, что многие воспримут мое решение поехать на фронт как попытку уклониться от иных трудностей — дескать, пошел из-за денег или чтобы не сидеть. Но любая такая мысль — это полное непонимание всей ситуации и, честно говоря, большая глупость», — размышляет он. «Тот, кто хоть раз пережил первые прилеты, кто чувствовал, как сердце уходит в пятки, никогда не назовет деньги главной причиной. Моя мотивация была совершенно иной, глубоко личной. Я пошел на фронт, чтобы доказать самому себе, что я достойный парень», — поделился Михаил. В ходе специальной военной операции Михаил участвовал в боях под Артемовском (Бахмутом), где получил два тяжелых ранения. За проявленное мужество он был награжден медалью «За отвагу», а также получил благодарственное письмо (имеется в распоряжении URA.RU) от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. В официальном документе отмечается его стойкость, самоотверженность и готовность идти до конца. «16 мая 2023 года я был демобилизован из-за тяжелых ранений, впоследствии получив инвалидность. Выйдя из госпиталя, я решил не возвращаться в Пермь. Вместо этого я уехал в Екатеринбург, где жила моя сестра, а затем перебрался в Среднеуральск. Там я начал искать работу, параллельно занимаясь оформлением необходимых документов. И тут началось», — посетовал боец. Михаил обратился в военный комиссариат Пермского края с просьбой оформить «ветеранку». По его словам, процесс затянулся из-за возможной утери бумаг или иных бюрократических проволочек. «После возвращения с СВО я не могу получить положенное мне удостоверение. В военкомате объясняют это возможной утратой документов. В результате я остаюсь без удостоверения и лишен льгот», — сообщил он. По его словам, отсутствие статуса ветерана не позволяет ему воспользоваться ни социальными, ни медицинскими гарантиями, предусмотренными для участников боевых действий. Для полноценного восстановления после ранений ему необходим доступ к специализированным лечебным учреждениям, но без удостоверения получить профпомощь он не может. «Я прекрасно понимаю, какая колоссальная нагрузка ложится сейчас на военкоматы, и что сотрудники работают в авральном режиме, стараясь справиться с огромным объемом задач. Однако, мое личное положение остается неизменным уже почти два года, и я нахожусь в тупиковой ситуации. Физически я нахожусь и проживаю в Свердловской области, но ездить постоянно в Пермь для решения вопроса не имею возможности — состояние здоровья не позволяет совершать частые и длительные поездки», — подчеркнул Михаил. Редакция URA.RU обратилась в военный комиссариат Пермского края с просьбой оказать содействие в решении проблемы военнослужащего. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...