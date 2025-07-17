Искалеченного свердловского бойца СВО лишили важного документа

Свердловского бойца, получившего два тяжелых ранения на СВО, лишили «ветеранки»

18 июля 2025 в 08:44 Размер текста - 17 +

Военный почти два года не может получить ветеранку (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Среднеуральска (Свердловская область) Михаил, принимавший участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», уже почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Несмотря на неоднократные обращения в государственные органы, мужчина до сих пор остается без документа, который необходим для оформления социальных льгот и получения специализированной медицинской помощи. Подробности — в материале URA.RU. Михаил родился в Перми, где прошли его детство и юность. Учился в местной школе, но завершить образование ему удалось лишь на уровне средней школы. «В подростковом возрасте я мечтал стать военным, но, честно говоря, учиться никогда не любил. Поскольку семья жила небогато, с самого детства мне пришлось работать, чтобы помогать своим. Конечно, было обидно видеть, как другие дети играют на улице, пока я разгружал ящики. Но что тут поделаешь… Сначала умер отец, а потом и мама, и мы с братом (на данный момент не поддерживают связь) и сестрой остались совсем одни», — поделился он. Михаил отбывал срок в колонии Пермского края (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Михаил столкнулся с финансовыми трудностями. На этом фоне мужчина начал совершать кражи. «Со временем я связался с плохой компанией, начал воровать, и это привело меня за решетку. Сидел недолго, вышел, но в армию меня уже не взяли. Потом снова плохая компания, и все покатилось под откос», — сказал он. «Я никогда не переходил черту, не совершал тяжких преступлений — не насиловал, не убивал. Но даже воровство — это преступление, за которое несут наказание. Уже за решеткой я постоянно думал об одном: как изменить свою жизнь. Я понимал, что будет сложно, но очень хотелось, чтобы общество перестало воспринимать меня исключительно как „зека“», — говорит мужчина. Пока Михаил отбывал срок, началась специальная военная операция. Для него это возможностью искупить ошибки прошлого, доказать свою способность к переменам и быть по-настоящему полезным Родине. Приняв это трудное, но твердое решение, Михаил отправился на фронт, и уже 18 октября 2022 года он выполнял боевые задачи в зоне СВО. Пермяк ушел на фронт в составе ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Мне хорошо известно, что многие воспримут мое решение поехать на фронт как попытку уклониться от иных трудностей — дескать, пошел из-за денег или чтобы не сидеть. Но любая такая мысль — это полное непонимание всей ситуации и, честно говоря, большая глупость», — размышляет он. «Тот, кто хоть раз пережил первые прилеты, кто чувствовал, как сердце уходит в пятки, никогда не назовет деньги главной причиной. Моя мотивация была совершенно иной, глубоко личной. Я пошел на фронт, чтобы доказать самому себе, что я достойный парень», — поделился Михаил. В ходе специальной военной операции Михаил участвовал в боях под Артемовском (Бахмутом), где получил два тяжелых ранения. За проявленное мужество он был награжден медалью «За отвагу», а также получил благодарственное письмо (имеется в распоряжении URA.RU) от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. В официальном документе отмечается его стойкость, самоотверженность и готовность идти до конца. «16 мая 2023 года я был демобилизован из-за тяжелых ранений, впоследствии получив инвалидность. Выйдя из госпиталя, я решил не возвращаться в Пермь. Вместо этого я уехал в Екатеринбург, где жила моя сестра, а затем перебрался в Среднеуральск. Там я начал искать работу, параллельно занимаясь оформлением необходимых документов. И тут началось», — посетовал боец. Михаил долгое время реабилитировался в госпитале (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Михаил обратился в военный комиссариат Пермского края с просьбой оформить «ветеранку». По его словам, процесс затянулся из-за возможной утери бумаг или иных бюрократических проволочек. «После возвращения с СВО я не могу получить положенное мне удостоверение. В военкомате объясняют это возможной утратой документов. В результате я остаюсь без удостоверения и лишен льгот», — сообщил он. По его словам, отсутствие статуса ветерана не позволяет ему воспользоваться ни социальными, ни медицинскими гарантиями, предусмотренными для участников боевых действий. Для полноценного восстановления после ранений ему необходим доступ к специализированным лечебным учреждениям, но без удостоверения получить профпомощь он не может. «Я прекрасно понимаю, какая колоссальная нагрузка ложится сейчас на военкоматы, и что сотрудники работают в авральном режиме, стараясь справиться с огромным объемом задач. Однако, мое личное положение остается неизменным уже почти два года, и я нахожусь в тупиковой ситуации. Физически я нахожусь и проживаю в Свердловской области, но ездить постоянно в Пермь для решения вопроса не имею возможности — состояние здоровья не позволяет совершать частые и длительные поездки», — подчеркнул Михаил. Редакция URA.RU обратилась в военный комиссариат Пермского края с просьбой оказать содействие в решении проблемы военнослужащего. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Среднеуральска (Свердловская область) Михаил, принимавший участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», уже почти два года не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Несмотря на неоднократные обращения в государственные органы, мужчина до сих пор остается без документа, который необходим для оформления социальных льгот и получения специализированной медицинской помощи. Подробности — в материале URA.RU. Михаил родился в Перми, где прошли его детство и юность. Учился в местной школе, но завершить образование ему удалось лишь на уровне средней школы. «В подростковом возрасте я мечтал стать военным, но, честно говоря, учиться никогда не любил. Поскольку семья жила небогато, с самого детства мне пришлось работать, чтобы помогать своим. Конечно, было обидно видеть, как другие дети играют на улице, пока я разгружал ящики. Но что тут поделаешь… Сначала умер отец, а потом и мама, и мы с братом (на данный момент не поддерживают связь) и сестрой остались совсем одни», — поделился он. Михаил столкнулся с финансовыми трудностями. На этом фоне мужчина начал совершать кражи. «Со временем я связался с плохой компанией, начал воровать, и это привело меня за решетку. Сидел недолго, вышел, но в армию меня уже не взяли. Потом снова плохая компания, и все покатилось под откос», — сказал он. «Я никогда не переходил черту, не совершал тяжких преступлений — не насиловал, не убивал. Но даже воровство — это преступление, за которое несут наказание. Уже за решеткой я постоянно думал об одном: как изменить свою жизнь. Я понимал, что будет сложно, но очень хотелось, чтобы общество перестало воспринимать меня исключительно как „зека“», — говорит мужчина. Пока Михаил отбывал срок, началась специальная военная операция. Для него это возможностью искупить ошибки прошлого, доказать свою способность к переменам и быть по-настоящему полезным Родине. Приняв это трудное, но твердое решение, Михаил отправился на фронт, и уже 18 октября 2022 года он выполнял боевые задачи в зоне СВО. «Мне хорошо известно, что многие воспримут мое решение поехать на фронт как попытку уклониться от иных трудностей — дескать, пошел из-за денег или чтобы не сидеть. Но любая такая мысль — это полное непонимание всей ситуации и, честно говоря, большая глупость», — размышляет он. «Тот, кто хоть раз пережил первые прилеты, кто чувствовал, как сердце уходит в пятки, никогда не назовет деньги главной причиной. Моя мотивация была совершенно иной, глубоко личной. Я пошел на фронт, чтобы доказать самому себе, что я достойный парень», — поделился Михаил. В ходе специальной военной операции Михаил участвовал в боях под Артемовском (Бахмутом), где получил два тяжелых ранения. За проявленное мужество он был награжден медалью «За отвагу», а также получил благодарственное письмо (имеется в распоряжении URA.RU) от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. В официальном документе отмечается его стойкость, самоотверженность и готовность идти до конца. «16 мая 2023 года я был демобилизован из-за тяжелых ранений, впоследствии получив инвалидность. Выйдя из госпиталя, я решил не возвращаться в Пермь. Вместо этого я уехал в Екатеринбург, где жила моя сестра, а затем перебрался в Среднеуральск. Там я начал искать работу, параллельно занимаясь оформлением необходимых документов. И тут началось», — посетовал боец. Михаил обратился в военный комиссариат Пермского края с просьбой оформить «ветеранку». По его словам, процесс затянулся из-за возможной утери бумаг или иных бюрократических проволочек. «После возвращения с СВО я не могу получить положенное мне удостоверение. В военкомате объясняют это возможной утратой документов. В результате я остаюсь без удостоверения и лишен льгот», — сообщил он. По его словам, отсутствие статуса ветерана не позволяет ему воспользоваться ни социальными, ни медицинскими гарантиями, предусмотренными для участников боевых действий. Для полноценного восстановления после ранений ему необходим доступ к специализированным лечебным учреждениям, но без удостоверения получить профпомощь он не может. «Я прекрасно понимаю, какая колоссальная нагрузка ложится сейчас на военкоматы, и что сотрудники работают в авральном режиме, стараясь справиться с огромным объемом задач. Однако, мое личное положение остается неизменным уже почти два года, и я нахожусь в тупиковой ситуации. Физически я нахожусь и проживаю в Свердловской области, но ездить постоянно в Пермь для решения вопроса не имею возможности — состояние здоровья не позволяет совершать частые и длительные поездки», — подчеркнул Михаил. Редакция URA.RU обратилась в военный комиссариат Пермского края с просьбой оказать содействие в решении проблемы военнослужащего. На момент публикации ответ не поступил.