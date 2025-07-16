В полиции официально заявили об отсутствии уголовного дела против главы департамента ЖКК ХМАО Карова

В полиции официально заявили об отсутствии уголовного дела против главы департамента ЖКК ХМАО Матвея Карова. По поводу публикации в сети поддельного «служебного» документа назначена проверка.
«Ранее в средствах массовой информации и сети Интернет распространялись сведения о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Кроме того, по факту публикации в сети якобы служебного документа МОМВД России „Ханты-Мансийский“ назначена служебная проверка, которую проводят сотрудники собственной безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В окружном ОБЭПе в настоящее время действительно рассматривается материал проверки, связанный с командировкой Карова. Однако решений по нему не принято.
По словам источников, Каров предоставил доказательства своего присутствия на форуме БРИКС. «Состава преступления там нет, по итогам проверки материал будет закрыт. Кроме того, Каров — спецсубъект, и в случае необходимости его делами занимался бы Следственный комитет», — отметил собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что в СМИ и telegram-каналах разместили публикации об уголовном деле, якобы возбужденном в отношении Карова по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сам он назвал информацию ложью и намерен привлечь распространяющих ее к ответственности за клевету.
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